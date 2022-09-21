Erdoğan'ın 'Biden' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu

21 Eylül 2022 Çarşamba, 09:35

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler'in 72'nci genel kurul toplantısı için ülkeye gitti.

Önceki günlerde Central Park'ta yürüyüş yaptığı anlar sosyal medyada gündem olan Erdoğan, dün de Birlemiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

'BIDEN' SORUSUNA YANITI GÜNDEM OLDU

Erdoğan, genel kurul çıkışında koridorda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun ve Bakan Murat Kurum'la ilerlediği sırada, bir muhabirin sorusuna yanıt verdi.

"O BIDEN, BEN ERDOĞAN"

Selam vererek muhabirin yanına yaklaşan Erdoğan, "Sor bakalım, ne soracaksın" dedikten sonra muhabirin sorusunu dinledi. Önce "Biden'la görüşmeyi diler miydiniz?" sorusuna "Yoo, niye?" cevabını veren Erdoğan, sonrasında gelen "Biden'la ayrı ikili görüşme yapmak ister misiz?" şeklindeki soruyu ise, "O Biden, ben de Erdoğan" diye yanıtladı.

"F-16 KONUSUNDA OLUMLU KONUŞUYORLAR"

Erdoğan, ayrıca "F-16 konusunda senatörlerle konuştunuz mu?" şeklindeki soruyu, "Olumlu konuşuyorlar, onaylayacaklar gibi görünüyor" diye yanıtladı. Erdoğan ve beraberindeki heyet, muhabirin sorularını dinledikten sonra salondan ayrıldı.