Erdoğan’ın, ‘Bu seçim benim için final’ açıklamaları sonrasında ‘işaret fişeği’ Bozdağ’dan: Hedef ‘yeni anayasa’

Yayınlanma: 11.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.03.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için “Bu seçim benim için final” ifadelerini kullanması ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın, “seçimlerin yenilenmesi durumunda Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabileceğine” yönelik açıklaması, başkent kulislerinde bir kez daha “yeni anayasa” tartışmalarını beraberinde getirdi.

Kulislerde, yerel seçimler sonrasında daha önce pek çok kez iktidar tarafından dile getirilen “yeni anayasa” için çalışmaların hız kazanacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın “yeni anayasayı” parlamentodaki beş yıllık süre içinde TBMM’ye getirmeyi hedeflediği ileri sürülürken yeni anayasa çalışmalarında, mevcut anayasada yer alan “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün de değiştirilebileceği ileri sürülüyor.

Anayasanın hükümlerine göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasının “anayasal hak olduğunu” belirten Bozdağ, “Belki de vakti gelince TBMM, seçimlerinin yenilenmesi kararı alarak cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola hayrola” paylaşımında bulundu.

Bozdağ, açıklamasında, TBMM’de seçimlerin yenilenmesi kararını anımsatarak 2017 yılındaki anayasa değişikliğine işaret etti. Buna göre TBMM’nin “seçimlerin yenilenmesi” kararı verebilmesi için 600 milletvekilinin 360’ının “evet oyu” vermesi gerekiyor.

47 oy gerekiyor

Parlamentoda, AKP’nin 264, MHP’nin 49 milletvekili bulunuyor. Her iki partinin toplam milletvekili sayısı ise 313. TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararı ve anayasa değişikliği için referandum kararı alabilmesi için Cumhur’un 47 milletvekilin “evet oyuna” ihtiyacı var.