Erdoğan'ın danışmanından kısa süreli 'zafer' ilanı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından İsmail Cesur, 'bildiri' kriziyle ilgili yeni gelişme üzerine "Erdoğan'ın diplomatik zaferini ağlayarak günlüğünüze yazabilirsiniz" paylaşımı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2021 Pazartesi, 16:54
Erdoğan'ın danışmanından kısa süreli 'zafer' ilanı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından İsmail Cesur, ABD'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin Ankara büyükelçiliklerinin 'Osman Kavala' bildirisiyle ilgili "geri adım" olarak yorumlanan, Viyana Sözleşmesi'nin 41’nci maddesine riayet edeceğini duyurmalarının ardından Twitter hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında gelişmeyi "Erdoğan'ın diplomatik zaferi" olarak niteleyen İsmail Cesur, sözlerini "Ağlayarak günlüğünüze yazabilirsiniz. Tabii günlüğünüzde yer kaldıysa." ifadelerini kullanarak tamamladı.

Danışman İsmail Cesur, sözkonusu paylaşımını kısa süre sonra sildi.

İşte Cesur'un sildiği tweet'i:



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