Sözde temel atıldı! Erdoğan'ın övgüler yağdırdığı hastane temelinin görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 20:28

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 20:37

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Erdoğan’ın dün Hatay Defne’de hastane temeli attığı yerin son halini paylaştı. Erdoğan'ın temel atma törenindeki yayın görüntülerinde geniş açı kullanılmamıştı.

Turhan Çömez'in paylaştığı fotoğrafta, temel atma töreninde ekrana yansıtılan görüntülerin nasıl bir yanılsama olduğu ortaya çıktı.

Geniş açı ile çekilen fotoğrafta, Erdoğan'ın beton döktüğü yerin aslında temsili bir nokta olduğu görüldü. Konuyla ilgili Twitter'dan paylaşım yapan Turhan Çömez, "Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar." dedi.

Erdoğan dün, Hatay Defne’de hastane temeli attı.

Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar.

?????? pic.twitter.com/yfXgI8aGU1 — Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) March 25, 2023

Erdoğan dün, Hatay İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde konuşma gerçekleştirdikten sonra kameralar karşısında temel atılmıştı. Temel atma töreni kapsamında ilk betonu döken Erdoğan, "Görüldüğü gibi deniz kumu değil haa!" demişti.