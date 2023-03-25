Sözde temel atıldı! Erdoğan'ın övgüler yağdırdığı hastane temelinin görüntüleri ortaya çıktı
Deprem bölgesi Hatay'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninin ardından gerçek görüntüler ortaya çıktı. Yapılması beklenen hastane için bölgede hiçbir çalışmanın olmadığı, Erdoğan'ın övgüler yağdırdığı temel atma işleminin ise 'göstermelik' olduğu anlaşıldı.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Erdoğan’ın dün Hatay Defne’de hastane temeli attığı yerin son halini paylaştı. Erdoğan'ın temel atma törenindeki yayın görüntülerinde geniş açı kullanılmamıştı.
Turhan Çömez'in paylaştığı fotoğrafta, temel atma töreninde ekrana yansıtılan görüntülerin nasıl bir yanılsama olduğu ortaya çıktı.
Geniş açı ile çekilen fotoğrafta, Erdoğan'ın beton döktüğü yerin aslında temsili bir nokta olduğu görüldü. Konuyla ilgili Twitter'dan paylaşım yapan Turhan Çömez, "Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar." dedi.
Erdoğan dün, Hatay Defne’de hastane temeli attı.— Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) March 25, 2023
Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar.
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Erdoğan dün, Hatay İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde konuşma gerçekleştirdikten sonra kameralar karşısında temel atılmıştı. Temel atma töreni kapsamında ilk betonu döken Erdoğan, "Görüldüğü gibi deniz kumu değil haa!" demişti.
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