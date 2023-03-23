Son Dakika... Hatay'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 09.05'te meydana gelen depremin derinliği 11.72 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 23, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2023-03-23
Saat:09:05:17 TSİ
Enlem:36.308 N
Boylam:36.261 E
Derinlik:11.72 km
Detay:https://t.co/idnC9k9CIG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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