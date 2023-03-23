Son Dakika... Hatay'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 09:17
Son Dakika... Hatay'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 09.05'te meydana gelen depremin derinliği 11.72 km olarak ölçüldü.


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