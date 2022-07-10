Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez: Erdoğan gidince gelirim

10 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı doktor Turhan Çömez, “hekimler göçü” ve Türkiye’ye dönüşüyle ilgili açıklama yaptı. Çömez, Tele 1’de Tuncay Mollaveisoğlu’nun sunduğu “Anında Manşet” programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"ENDİŞELİLER"

Son dönemlerde Türkiye’den Londra’ya akın akın doktor ve akademisyen göçü olduğunu belirten Çömez, “Her gün ortalama sekiz doktor yurtdışına gidiyor. Türkiye’nin en iyi üç-dört üniversitesinin, altı yıl emek verip eğitip donatıp mezun ettiği çocuklar ülkelerini terk ediyor. İngiltere’ye gelenlerin birçoğuyla dostluğum var. Hepsi, çocuklarının geleceğinden endişe duyduğu için geliyor. Son iki yıl içerisinde, Ankara Anlaşması ile Türkiye’den İngiltere’ye 100 bin kişi göç etti” dedi. Turhan Çömez, şöyle devam etti: “Türkiye’ye dönüşümü bile seçime endeksledim. Ben bu ülkeye, Erdoğan iktidardan gidince döneceğim. Herkes umudunu ve geleceğini bu seçimlere bağladı. Bu seçimler sadece cumhurbaşkanı seçimi değil, bir parlamento seçimi değil. Türkiye’nin kaderi oylanacak. Ben yurtdışında da çalışıyorum, ne olur ülkenin geleceğine sahip çıkın. Atacağınız her oy bu ülkenin kaderini değiştirebilmek için hayati öneme sahip.”