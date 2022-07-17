Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez hakkında dikkat çeken 'cumhurbaşkanı adaylığı' iddiası: 'Koşullar uygun olursa aday olmak istiyor'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, hakkında dikkat geçen bir iddia ortaya atıldı.
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, FETÖ'nün kumpası Ergenekon davasında yargılanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yarkadaş, TV100'de yayınlanan Gündeme Dair programında Çömez'in cumhurbaşkanlığına adaylığını koymak istediğini iddia etti.
Yarkadaş’ın açıklaması şöyle:
"Turhan Çömez’in yakın arkadaşları kamuoyundan çok ilgi gördüğünü böyle bir beklenti oluştuğunu özellikle sosyal medyada kendisine yönelik ciddi bir ilginin olduğunu ve aday olması yönünde talep olduğunu söylüyorlar. Yani Turhan Çömez de koşullar uygun olursa aday olmak istiyor"
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