Erdoğan ile Xi görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Astana’daki zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. İkili, Çin ile Türkiye ilişkilerine değindi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 17:07
Erdoğan ile Xi görüştü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaptığı görüşmede Türkiye ile Çin'in ilişkilerini, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı, İsrail'in Filistin'e saldırılarını ve küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

OLUMLU İLİŞKİLER HEDEFLENİYOR

Xi ile yaptığı görüşme esnasında Erdoğan, Türkiye'nin Çin ile ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için emin adımlar atılması gerektiğini ve olumlu ilişkilerin, iki ülke için de büyük bir kazanım olacağını ifade etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Xi ile ayrıca Ukrayna - Rusya savaşını, İsrail'in Filistin'e saldırılarının bölgesel ve küresel ölçekte yayılma tehlikesini ve gelecek gerilimlere karşı uluslararası toplumun alması gereken önlemleri konuştu.


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