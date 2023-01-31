Erdoğan'ın eski sözcüsü Beki: Demirtaş'ı yalanlayabilir misiniz?

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:05

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 10:08

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde sözcülüğünü yürüten Akif Beki, Karar gazetesindeki köşesinde, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Bugün Erdoğan’ı destekleme kararı alsak yarın öğle yemeğini Saray’da yerim" sözünü köşesine taşıdı.

"Demirtaş'ı yalanlayabilir misiniz?" başlığıyla kaleme aldığı yazısında Beki, Demirtaş'ın ilgili sözlerini hatırlatıp şu ifadeleri kullandı:

"Olur mu, olmaz mı?

Ülkede hukukun ve siyasetin getirildiği noktaya bakıp "hayır, imkansız, siyasetin sopası mı canım yargı, ne müsasebet, hukuk sanki parti çıkarlarına mı alet ediliyor, saçmalamış" diyebiliyor musunuz?

Üstünde düşünürken aklınıza, 'pazarlık teklifi' gibi şeyler gelebilir.

Demirtaş, yanlış anlaşılmasın diye o kapıyı da şu sözlerle kapatıyor:

“Ama ben buraya kendim olarak girdim ve de öyle çıkacağım. İlk yemeğimi de evimde yiyeceğim, küçük kızıma sözüm var.”

Akif Beki, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı dönenimde, 2005 yılından 2009 yılına kadar basın danışmanlığını yürütmüştü. Daha sonra bu görevini bırakan Akif Beki, ayrılık kararıyla ilgili “Görevimden karşılıklı anlayışla ayrıldım, gazeteciliğe dönmek istiyorum” açıklamasını yapmıştı. Erdoğan, soru üzerine Beki’nin görevinden ayrılmasıyla ilgili “Ne istifadır ne görevden alınmadır. Akif, benim yine kardeşim yine canciğerimdir” demişti.