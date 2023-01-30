Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a videolu paylaşımı: Güçlü, zalim görünen liderler gerçekte korkulu rüyalar görmekten uyuyamayan ödleklerdir

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 18:12

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 18:12

Edirne F Tipi Cezaevi'nde Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, söylem ve hareketlerini analiz ettiği AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güç gösterilerine rağmen aslında büyük korkuları olduğunu söyledi.

Demirtaş, 2017'de Şırnak'ta Erdoğan'a sarılmak isteyen bir kişinin Erdoğan ve çevresine panik yarattığı o anları paylaşarak "İşte size, 'Kefenimizi yanımızda taşıyoruz' diyen en kahraman dünya lideri süpermen!" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, "Geniş halk kitleleri içinde her zaman güce tapan bir kesim olur. Güçlünün zalim olması, diktatör olması bu kesimler için hiç sorun değildir. Aksine, o kişinin yanında durarak kendilerini güvende hissederler. İşte Erdoğan güçlü, zalim, zorba lider profili çizerek bu kesimleri yanında tutmaya çalışıyor" dedi.

Dikkat ettiniz mi, muhalefetin “Erdoğan tekrar seçilirse diktatörlüğe geçilecek” tespitine Erdoğan’dan hiç itiraz gelmiyor.



Halk bu söyleme alışsın ki, olur da seçimi kazanırsa sonradan kimseye sürpriz olmasın diye düşünüyor.



1/7 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 30, 2023

"ERDOĞAN GÜÇLÜ, ZALİM, ZORBA LİDER PROFİLİ ÇİZEREK BU KESİMLERİ YANINDA TUTMAYA ÇALIŞIYOR"



Demirtaş Twitter’dan şu mesajları paylaştı:

Dikkat ettiniz mi, muhalefetin ‘Erdoğan tekrar seçilirse diktatörlüğe geçilecek’ tespitine Erdoğan’dan hiç itiraz gelmiyor.





Halk bu söyleme alışsın ki, olur da seçimi kazanırsa sonradan kimseye sürpriz olmasın diye düşünüyor.





Erdoğan aynı şekilde, ‘Erdoğan kaybetse bile gitmez’ kaygılarını giderecek net bir tutum da sergilemiyor. Bu ihtimal hep bir kenarda dursun ki, belki lazım olur diye hesaplıyor.





Geniş halk kitleleri içinde her zaman güce tapan bir kesim olur. Güçlünün zalim olması, diktatör olması bu kesimler için hiç sorun değildir. Aksine, o kişinin yanında durarak kendilerini güvende hissederler.





İşte Erdoğan güçlü, zalim, zorba lider profili çizerek bu kesimleri yanında tutmaya çalışıyor. ‘Ancak benim gibi bir lider sizi kurtarabilir’ mesajı vermeye gayret ediyor.



"İŞTE SİZE, ‘KEFENİMİZİ YANIMIZDA TAŞIYORUZ’ DİYEN EN KAHRAMAN DÜNYA LİDERİ SÜPERMEN!"



Valileri, bakanları kameralar önünde azarlaması, yasaları hiçe sayması, sürekli ‘şahsım’ demesi, kendisini dünya lideri diye sunması, yargıya ve parlamentoya talimat yağdırması, lüks saraylar, uzun konvoylar, abartılı koruma ordusu…





Hepsi bu amaçla yapılan güç gösterileri. Ama güçlü, zalim görünen liderler gerçekte korkulu rüyalar görmekten uyuyamayan ödleklerdir.





Tam da bu nedenle size korkmayın diyorum, bırakın suça bulaşanlar sizden korksun. Kendinize güvenin ve mayısta değişimin düğmesine basın.





İşte size, ‘Kefenimizi yanımızda taşıyoruz’ diyen en kahraman dünya lideri süpermen! Sarılmayı yanlış anlayınca olanlara bakın: