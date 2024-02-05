Erdoğan'ın Hatay 'itirafı'na depremzedeler tepki gösterdi: İnsanlığın dip noktası

Yayınlanma: 05.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.02.2024 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Antakya’da söylediği “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı” sözlerine tepki yağdı. Cumhuriyet konuya ilişkin yurttaşlarla konuştu.

Cihan Kaya isimli yurttaş, “Yapılan açıklama hem insanlık hem de siyaset tarihi açısından dip noktası” dedi. İktidarın depremi bölge için iktisadi fırsat olarak gördüğünü söyleyen Kaya, “Bir yıldır yalnızdık, şimdi bu açıklamalar neden yapılıyor çok iyi biliyoruz. Seçmen değil depremzedeyiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamalara “Biz insan canının derdine düşmüşken anlıyoruz ki iktidar siyasi hesaplar yapmış. Yazıklar olsun” sözleriyle tepki gösteren Sergen Susam, “Ülkenin kurucusunun şahsi meselesi olan şehrimiz mevcut iktidarın kin ve nefret meselesi midir? Hatay ile ilgili her açıklamasında ayrıştırıcı söylemler yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış şehrimizin hamurunda yoktur” dedi.

‘UNUTMAYACAĞIZ’

Cumhurbaşkanının açıklamalarına şaşırmadığını belirten İlker Aşkar, “Cumhurbaşkanının, büyük bir yıkım yaşayan Hatay halkını bu şekilde tehdit etmesi izahı olmayan bir durumdur. 12 aydır depremin ilk ayıymış gibi sorunlar içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Kentin hem merkezi hem de yerel yönetim tarafından adeta yok sayıldığının altını çizen Aşkar, “Hatay halkı olarak bütün dünyaya ve Türkiye’ye sesleniyoruz: ‘Eğer oylarınızı bize vermezseniz hizmet görmeyeceksiniz diyen anlayışı da, 12 aydır burada yerel yönetimlerde bizi yok sayan anlayış da asla unutmayacağız” dedi.

‘BAĞIRARAK AĞLAMAK İSTİYORUM’

Üzüntüsünü “Birçok Hataylı gibi içimden bağıra bağıra ağlamak geliyor” sözleriyle dile getiren Linda Yurttaş ise “Hatay hizmet ve gelişmişlik açısından iktidar tarafından hep yalnız bırakıldı. Türkiye’nin diğer illerinin en az 10 yıl gerisindeydik şimdi artık en az 30 yıl gerisindeyiz. Hatay her zaman kendi kendine yetmeyi bildi. O yüzden ne olursa olsun bu tehditler bizi yıldırmayacak” diye konuştu.