Erdoğan'ın hedefinde yine Altılı Masa var

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 18:43

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 18:43

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 'halka seslenen' Erdoğan'ın hedefinde yine Altılı Masa vardı. 7 Eylül 1961'de idam edilen Başbakan Adnan Menderes üzerinden CHP'ye yüklenen Erdoğan, 1950'de Demokrat Parti'nin kullandığı 'Yeter, söz milletindir' sloganını tekrarladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hedefimiz, çok daha büyük hizmetleri inşa etmek. Türkiye yüzyılı dediğimiz kutlu mücadelede yine sizden destek bekliyoruz. Sandık önümüze geliyor, hazır mıyız? Sandıkları patlatmaya var mıyız? Dünya krizden krize savruluyor, salgınlar, savaşlar derken ardı arkası kesilmeyen sarsıntılarla küresel siyaset ve ekonomi kökünden çatırdıyor.

"KİMSEYİ KADERİNE TERK ETMEDİK"

Türkiye, sadece ayakta kalmakla yetinmiyor, daha büyük hedeflere yürüyor. Üstelik biz, her dönem olduğu gibi salgından beri bilhassa enflasyonun yarattığı hayat pahalılığında hep milletin yanında yer aldık. İstihdamı, üretimi, ihracatı, turizmi en üst seviyeye çıkardık. Hiçbir vatandaşımızı kimsesiz bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik.

YUNANİSTAN'A MESAJ

Savunma sanayide yerlilik yüzde 20'den yüzde 80'e yükseldi. Artık İHA, SİHA, AKINCI yapıyor muyuz? Hepsinden öte bir de, KIZILELMA da şu an var mı? Seri üretimi de başlayınca bunlar F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Yunan, 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor?' diyor. İzmir'den denemeler yapıldı ve oradan atılacak olan bir füze, bunları ürkütmeye başladı. Ey Yunan, sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok.

"'MASA'NIN AYAKLARI TİTRESİN"

2023 yılında sandığa sıkı sahip çıkmanızı istiyoruz. Menderes'in 'yeter söz milletindir' diyerek açtığı yolu, 'yeter, söz de karar da milletindir' diyerek, menziline birlikte ulaştıracağız. Öyle bir ses verin ki, masanın ayakları titresin.