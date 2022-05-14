Erdoğan'ın hedefinde yine 'sosyal medya' var: 'Bir tehdit unsuru haline geldi'

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:18

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Erdoğan, "Malumunuz, Türk dünyası olarak geçen yıl Türk devletleri teşkilatının tesisiyle birlikte aramızdaki dayanışmayı bir üst aşamaya taşıdık. Böylece siyasetten eğitime, ekonomiden güvenlik iş birliğine kadar pek çok alanda yeni dönemin temelini oluşturduk. Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi ışığında dayanışmamızı farklı sahalara teşmil ederek daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele, siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati öneme sahiptir" dedi.

"BİR TEHDİT UNSURU HALİNE GELDİ"

'Dijital faşizm' olarak değerlendirdiği sosyal medyanın, 'bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline geldiğini' iddia eden Erdoğan şöyle devam etti:

"Karabağ Savaşı sırasında şahit olduğumuz yalan ve iftira furyası bize hem bu meselenin önemini hatırlatmış hem de güçlerimizi birleştirmemizin ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstermiştir. Savaş sadece sahada verilmemiş, yazılı ve görsel basından sosyal medyaya kadar pek çok mecrada 44 gün boyunca çetin bir mücadele yürütülmüştür. Yaşadığımız acı tecrübeler ışığında artık hepimiz şu gerçeği çok net biçimde görüyoruz. Demokrasilerde 4'üncü kuvvet olarak nitelenen medya, belli güçlerin belli küresel şirketlerin art niyetli çevrelerin elinde hakikatleri tahrif eden, gerçeğin üstünü örten bir manipülasyon aracına dönüşebilmektedir. Dijital faşizm, bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir."

"İLETİŞİM, EN AZ SAVUNMA KADAR ÖNEMLİ"

"Bilhassa hiçbir otokontrolün, denetimin, kuralın, etik değerlerin olmadığı sosyal medya mecraları tüm toplumlar için ciddi riskler oluşturmaktadır" sözlerini kullanan Erdoğan, "Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği bu mecralarda hakikati aramak hakikate ulaşmak hakikatin savunucusu olmak çok daha büyük önem kazanmıştır. İletişim konusunu bu bakımdan en az savunma, güvenlik ve sağlık gibi stratejik önemi haiz bir mesele olarak görüyorum" diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu tarz toplantılarla, dezenformasyonla mücadele, bilgi güvenliği, milli bilgi teknolojileri hamlesi ve ortak kültürü önceleyen özellikle film ve dizi projeleri gibi hususlarda aramızdaki işbirliğinin daha da gelişeceğini ümit ediyorum. Bu düşüncelerle Türk Devletleri Teşkilatı, Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimize mutluluk, refah ve esenlik temenni ediyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."