Katar Emiri'nden Erdoğan'la görüşme sonrası açıklama

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 08:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Katar Emiri Al Sani, Erdoğan'a teşekkür etti.

Şeyh Temim, İstanbul ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan'ın kendisini kapıda karşıladığı fotoğrafı paylaşan Şeyh Temim, "Sıcak karşılamadan ötürü sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şeyh Temim, şöyle devam etti:

"Bugün kardeşim Sayın Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldik. Görüşmede ikili ilişkiler ile kardeş iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve evrensel meselelerle ilgili son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduk."