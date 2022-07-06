Sandıkların teslim edildiği ismi tanıyorum

06 Temmuz 2022 Çarşamba

İlk bu köşede okudunuz. 25 Mayıs tarihinde iktidarın seçim oyununu yazmış ve şunu sormuştum: “Seçim kurullarında görev almaması istenen hâkimler için bir oyun planı mı var? Yaz Kararnamesi’yle yerleri değiştirilip yapılacak kuraya girmeleri mi engellenecek?”

Tam da kulislerden aktardığım gibi oldu. Önce HSK kararnamesiyle 5 bin 426 yargı mensubunun görev yeri değiştirildi, sonra “kalan” hâkimler seçim kurullarına sokuldu.

Önceki gün İstanbul Adliyesi’nde gerçekleşen kura töreninin sonuçlarına baktım. Bir isim dikkatimi çekti. İstanbul’un Fatih ilçesinde seçim kurulu başkanlarından biri Metin Özdemir olmuştu. O ki, son kararnamede İstanbul’da tutulup Ticaret Mahkemesi Başkanı yapılmıştı.

Ve işte “Ben bu hâkimi nereden tanıyorum?” diye düşünürken, sonunda hatırladım.

Bundan 10 yıl önceydi...

Oda tv davası kapsamında tutukluydum. Silivri Cezaevi’nden Çağlayan Adliyesi’ne getirildim. Elleri kelepçeli şekilde mahkeme salonuna girmemin nedeni Fethullah Gülen’in hakkımdaki şikâyetiydi.

Gülen, kendisine hakaret içerdiğini iddia ettiği Oda tv’deki okur yorumlarını kaldırmadığımızdan dolayı hapsimi istiyordu.

Ne demişti okurlar:

- CIA’nın kucağında oturan Feto gibileri ülkemiz aleyhinde çalışıyor.

- Ne yazık ki F tipi hareket hiç hayal edemeyeceğimiz kadar güçlenmiş ve bugün ülkeyi en stratejik noktalardan ele geçirmiş durumda. Bu adamlar Fethulah denen insan müsveddesine resmen tapmakta.

- Yıllarca Fetullah’ın her ilde polislerin katıldığı toplantılarına ve polis akademilerinde F tipi yapılanmaya göz yumanlar, üniversitelerde sahipsiz ve yalnız bırakıp cemaatlerin eline gençleri atanlar, şimdi oturmuşsunuz da, “Bu işler neden oluyor, nasıl oldu” diye sızlanmayın.

İşte...

Bu gibi okur yorumları nedeniyle, 2012’de beş ay hapis cezasına çarptırıldım. Hâkim beş yıl içinde bir daha “suç işlememem” şartıyla cezayı erteledi. Başımın üzerinde kılıç sallandırılıyordu.

İşte o gün...

Fethullah Gülen’in şikâyetiyle okur yorumlarından dolayı bana ceza veren hâkim, şimdi İstanbul’un en önemli ilçelerinden birinde seçim kurulu başkanı yapılan Metin Özdemir’di. O gün Fethullahçılara boyun eğip hukuksuzca bir karara imza atan hâkim, şimdi seçimlerde hukukumuzu koruyacaktı!

Garip mi?

Aradan iki yıl geçti. Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şikâyetiyle cezalandırılınca, Gülen’in “ertelenen” cezası işleme konuldu. Fethullahçılarla mücadele edildiğinin iddia edildiği bir dönemde, örgüt liderinin şikâyetiyle hapisle cezalandırıldım. Neyse ki istinaf mahkemesi, hâkim Metin Özdemir’in kararını bozdu ve beraatıma hükmetti.

Mesele burada ben değilim. Bugün çok tartışılan “bürokraside” her dönemin güçlüsüne hizmet edenler var. Yarın için dikkat etmek gerekir.

‘HABERSİZ’ VIDEONUN SIRRI

Hani “Haberim yokmuş gibi çek” derler ya... İşte tam öyle oldu. Ulaştırma Bakanı Marmaray’da görüldü. İnsanların umurunda değildi ama birisi o anı çekti, paylaştı. Elbette halkla ilişkiler çalışması olduğuna dair haklı yorumlar yapıldı.

Peki neden?

Söylenen o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un başına Adil Karaismailoğlu’nu düşünüyor.

Malum, Karaismailoğlu, Erdoğan’ın ilk İBB kadrolarından.

Deniyor ki...

Tıpkı Binali Yıldırım gibi ilk seçimde İBB’nin başına partisinin adayı olacak.

Eh işte, onu kamuoyu yeteri kadar tanımasa da belli ki şimdiden çalışmalara başlamış. “Habersiz” video da bunun parçasıymış.

Başarılı olur mu, şüpheli. Bekleyelim görelim...