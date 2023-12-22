Erdoğan'ın 'İstanbul' planı: Aile başka bakanlar başka isim verdi

Yayınlanma: 22.12.2023 - 11:26

Güncelleme: 22.12.2023 - 11:51

Mart 2024'te yapılması beklenen yerel seçimler için geri sayım sürerken AKP'deki aday çalışmaları da hız kazandı.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın kulis haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Ekrem İmamoğlu'nun karşısına hangi ismi aday olarak çıkaracağını henüz açıklamayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptırdığı anketlerde "yüzde 1 önde gözüken" kişiyi arıyor. Erdoğan Ankara içinse umutsuz.

"İLGİNÇ BİR BİLGİ..."

Babacan'ın yazısından bir bölüm:

"Hiç kimse özellikle İstanbul adayı konusunda kesin bir şey söyleyemiyor.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve eski Çevre şehircilik Bakanı Murat Kurum öne çıkıyor.

İlginç bir bilgi, Ali Yerlikaya’nın adının aile içinde olumlu karşılandığı, adının öne çıktığı, Murat Kurum için de bazı bakanların ve iş insanlarının devreye girerek, Cumhurbaşkanı’yla görüştüğü aktarılıyor.

AKP yönetimi, Ankara yarışı konusunda umutsuz. Mansur Yavaş’ın seçimi alma olasılığına kesin gözüyle bakılan partide, adaylık konusunda neredeyse hiç çekişme yok. Turgut Altınok veya Veysel Tiryaki’nin olma olasılığı konuşuluyor ama ikisinin de şansı olmadığı belli gibi…"