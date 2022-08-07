AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Mehmet Ali Çelebi'ye destek!

AKP'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi'ye AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan destek geldi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 20:01
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Mehmet Ali Çelebi'ye destek!
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Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayın programında Mehmet Ali Çelebi'nin CHP ve Memleket Partisi'nin ardından AKP'ye katılacağını iddia etti. Yarkadaş'ın açıklamalarının ardından taraflardan bir yalanlama gelmezken; Çelebi, geçmişe yönelik paylaşımlarını silmeye başladı. 

"ÇELEBİ AYNI YERDE, DAĞILAN CHP VE TÜREVLERİ"

Çelebi'ye AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan destek verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turan, ''FETÖ'nün gadrine uğramış Çelebi'nin bilinen bu gerçeği ifade etmesine saldıranlar aynaya bakmalı. Çelebi aynı yerde, dağılan CHP ve türevleri! Mehmet Ali Çelebi ile birçok konuda farklı düşünebiliriz; ama bu aziz milletin geleceğine dair ortak rüyalarımız çok kıymetli. Bu vatan bizim'' ifadelerine yer verdi.

BERKİN ELVAN TWEETLERİNİ SİLDİ

AKP'ye katılacağı iddia Çelebi, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı biber gazı fişeğiyle başından vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ardından attığı tweetlerini de sildi.

Çelebi şu ifadeleri kullanmıştı:


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