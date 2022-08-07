Yöneylem Araştırma'dan son seçim anketi: AKP yüzde 30'un altında!

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 14:01
<p>Yöneylem Araştırma, 28 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Paneli araştırmasının sonuçlarını paylaştı. </p>

Yöneylem Araştırma, 28 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Paneli araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 

<p>Ankette seçmenlerin, milletvekilliği seçiminde parti tercihleri ölçüldü.</p>

Ankette seçmenlerin, milletvekilliği seçiminde parti tercihleri ölçüldü.

<p><strong>Buna göre, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan partilerin oy oranları şu şekilde oldu: </strong></p> <p><strong>AKP:</strong> Yüzde 29,6</p> <p><strong>CHP:</strong> Yüzde 29,4</p> <p><strong>HDP:</strong> Yüzde 9,1</p> <p><strong>MHP:</strong> Yüzde 6</p>

Buna göre, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan partilerin oy oranları şu şekilde oldu: 

AKP: Yüzde 29,6

CHP: Yüzde 29,4

HDP: Yüzde 9,1

MHP: Yüzde 6

<p><strong>İYİ Parti:</strong> Yüzde 14,9</p> <p><strong>Saadet Partisi:</strong> Yüzde 0,6</p> <p><strong>Gelecek Partisi:</strong> Yüzde 0,6</p>

İYİ Parti: Yüzde 14,9

Saadet Partisi: Yüzde 0,6

Gelecek Partisi: Yüzde 0,6

<p><strong>DEVA:</strong> Yüzde 2,2</p> <p><strong>Türkiye İşçi Partisi:</strong> Yüzde 1</p> <p><strong>Yeniden Refah:</strong> Yüzde 2,3</p> <p><strong>Zafer Partisi:</strong> Yüzde 2,5</p>

DEVA: Yüzde 2,2

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1

Yeniden Refah: Yüzde 2,3

Zafer Partisi: Yüzde 2,5

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