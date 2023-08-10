Erdoğan'ın karşısında gözyaşlarını tutamadı: ‘Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim’

Yayınlanma: 10.08.2023 - 14:08

Güncelleme: 10.08.2023 - 14:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

Toplantı başlamadan önce Erdoğan, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos’ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser’e saat ve çini armağan etti.

Musa Avsever, armağanlarını takdim eden Erdoğan’a şunları söyledi:

“1971 yılında başladım askerliğe, bu şura ile son oluyor. Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim. Size müteşekkirim. Sarılmak istiyorum.”

Bunun üzerine Avsever’le kucaklaşan Erdoğan da gülerek “Kendisi duygulandı, bizi de duygulandırıyor” dedi.

Orgeneral Avsever, MGK toplantısına kadar Genelkurmay Başkanı olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevlendirilmişti.