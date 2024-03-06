Erdoğan'ın masasındaki anketler... AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti
Yerel seçimlere sayılı günler kala AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son dönemde yaptırdıkları anketlere ilişkin canlı yayında bilgi verdi. Şen, Ankara'daki araştırmalarının çoğunda CHP'li Mansur Yavaş'ın önde olduğunu söyledi.
Siyaset gündeminin tamamen yerel seçimlere odaklandığı şu günlerde; seçim anketleri de merak edilmeye devam ediyor.
Adaylar sahada olmayı sürdürürken; kamuoyu anketleri de hem seçmenler hem de siyasiler tarafından yakından takip ediliyor.
Son olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, katıldığı CNN Türk yayınında yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Şen, iktidar partisi tarafından yaptırılan son seçim anketinin de sonuçlarıyla ilgili bilgiler paylaştı.
İSTANBUL
Şen, İstanbul anketlerine yönelik şöyle konuştu:
"İstanbul'da anketler ortada. Ben böyle tek tek rakamlar söylemeyeyim. Bu modern dönemde trafik bir çileye dönüşmüş. Yapılması gereken şey çilesiz bir şehir ortaya koymak. Metroları zamanında yaparsınız, hazır yapılmakta olana beton dökmezsiniz. Planlayarak gidersiniz.
Biz öyle şeyler yapmışız ki İstanbul'u durdursanız da durmuyor. Bir şeyler yapmışsınız yirmi senedir, otuz senedir orada. İkinci bir beş seneyi İstanbul kaldırmaz. Bizim gördüğümüz DEM seçmeni CHP'ye çalışıyor. Bizim analizlerimizde CHP tarafına kaymalar olduğu gözüküyor. Seçmen illa da partisinin adayı gibi düşünmek zorunda değil. Benim gördüğüm bir kısmının CHP tarafına doğru yöneldiği. İYİ Parti'de de öyle seçmeni."
YENİDEN REFAH'LA İLGİLİ İDDİALAR
Yeniden Refah Partisi'nin "adaylarını çekecekleri iddialarına" değinen Şen, "Zaman zaman benim duyduğum da oldu. Yeniden Refah partisinin kurumsal kararıdır. Cumhur İttifakı olarak devam etmeyi arzuladık biz. Aday çıkardı Yeniden Refah Partisi. Anayasal hakkıdır" dedi.
ANKARA
Ankara'ya dair konuşan ve Mansur Yavaş'ın önde olduğunu kabul eden Şen, "Ankara bir başkent. Başkent ışıltısını kaybetti, yavaşladı. Vatandaş buradan bakıyor. Anketleri ben de görüyorum. Anketlerinde çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor. Bazılarında ise Sayın Turgut Bey önde çıkıyor. Biraz zamana ihtiyacımız var. Adaylar daha yeni kendilerini ortaya koymaya başladılar. Biraz adayların sahada kendilerini göstermesini bekleyelim ve görelim diye söylüyorum" ifadelerini kullandı.
İZMİR
Şen, İzmir anketlerine ilişkin ise şöyle konuştu:
"İzmir'de de benzeri durum var. Hamza Dağ, İzmir'in en sevilen milletvekillerinden birisi. Genç olmasının getirdiği bir şey hem de Hamza Bey orada sürekli sokakta bulundu. Mesafeyi kapatıyor. Şöyle bir analiz yapalım. İzmir bir CHP şehri midir? Hayır. O bölge Demokrat Parti bölgesidir. İzmir 3 halkadan oluşuyor. 3.halkada oy oranımız yüksek. Hamza Bey 2. bölgede maksimum oy artırımını yapmak için çalışıyor."
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