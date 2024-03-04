İpsos anket sonuçlarını açıkladı: Türkiye'nin yüzde 73'lük kesimi ' yanlış yoldayız' diyor

İpsos araştırma şirketi "Dünyayı neler endişelendiriyor?" başlıklı anketi için, Türkiye ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 29 ülkede vatandaşlara görüşlerini sordu. Anket, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 22:01
İpsos anket sonuçlarını açıkladı: Türkiye'nin yüzde 73'lük kesimi ' yanlış yoldayız' diyor
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26 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında yapılan anket kapsamında, yaklaşık 25 bin katılımcıya, çevrimiçi sistem üzerinden kaygıları, ülkelerindeki gidişata ilişkin görüşleri soruldu.

TÜRKİYE'DE YÜZDE 73'LÜK KESİM "YANLIŞ YOLDAYIZ" DİYOR

Türkiye'de, "Sizce ülkede işler iyiye mi gidiyor, yoksa yanlış istikamette mi yol alınıyor?" sorusuna ankete katılanların yüzde 73'ü "Yanlış istikamette yol alınıyor" yanıtını verdi.

Türkiye'de en çok kaygı duyulan konu, yüzde 50'lik oranla, enflasyon oldu. İkinci sırada, yüzde 30'luk oranla, yoksuluk ve sosyal adaletsizlik yer aldı.

Ankete katılanların yüzde 22'si Türkiye'deki suç ve şiddet oranlarından endişeli olduklarını söylerken yüzde 22'si işsizlikten, yüzde 21'i de mali ve siyasi yolsuzluktan kaygılarını ifade etti.


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