ORC Araştırma'dan yeni anket: AKP'nin kalesi Ordu'da şaşırtan sonuç
Yerel seçimlere sayılı günler kala ORC Araştırma Ordu anketini açıkladı. Sonuçlara göre İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, AKP’li rakibine yüzde 2.5 fark attı.
Siyaset gündeminin tamamen yerel seçimlere odaklandığı şu günlerde; seçim anketleri de merak edilmeye devam ediyor.
Adaylar sahada olmayı sürdürürken; kamuoyu anketleri de hem seçmenler hem de siyasiler tarafından yakından takip ediliyor.
ORC'DEN 'ORDU' ANKETİ
Son olarak yerel seçimlere sayılı günler kala ORC Araştırma şirketi, AKP'nin kalesi olarak bilinen Ordu'da yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.
AKP'NİN KALESİNDE ŞAŞIRTAN SONUÇ
Paylaşılan sonuçlara göre İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, AKP’li rakibine yüzde 2.5 fark attı.
Yılmaz yaklaşık 3 puan önde olduğu ankette CHP'li Zekai Sana ise 3. sırada yer aldı.
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