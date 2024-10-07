Erdoğan'ın masasındaki 'Türkiye Buluşmaları' raporunda ilginç sonuçlar: İki sorun öne çıktı
AKP'nin 'Türkiye Buluşmaları'nda yurttaşların talepleri raporlaştırıldı. Öne çıkan en büyük sorun ise 'adalet' ve 'ekonomi' oldu. İlgili bakanlıklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmak üzere her iki konu ile ilgili çalışmalara başladı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında AKP tarafından 81 ilde 11 bin program yapıldı.
Talep, istek ve şikayetlerin kayıt altına alındığı programın raporlarından dikkat çeken sonuçlar çıktı.
İKİ BAŞLIK ÖNE ÇIKTI
Geçtiğimiz yıllarda ilk sıralarda terör ve mülteci sorunu ön plana çıkarken, vatandaş bu defa en temel iki problem olarak ekonomi ve adaleti gösterdi.
İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, vatandaşın istek ve şikâyetleri ilgili bakanlıklara bildirildi. Bakanlıklar, vatandaşların şikâyetleri doğrultusunda yeni reformlar için çalışmalara başladı.
Vatandaşın taleplerine göre şekillenecek yeni yargı reformunun önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ardından da Meclis’e sunulacağı kaydedildi.
AKP MYK'DE GÜNDEME GELECEK
Vatandaşın bir diğer problem olarak gösterdiği ekonomi için de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dar gelirli vatandaşların konut başta olmak üzere yaşadığı birçok sorun için yeni projeler geliştirileceği belirtildi.
Reform sürecinin bugün yapılması planlanan AKP MYK toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan’ın raporlar doğrultusunda parti kurmaylarına yeni talimatlar verebileceği belirtiliyor.
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