Erdoğan'ın Meral Akşener'e yaptığı çağrının perde arkası

18 Kasım 2022 Cuma, 08:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün G20 Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada İYİ Parti'ye çağrı yaparak, "Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok ama İP'in bunlarla aynı çizgiye düşmesi, tabi düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabi düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, Erdoğan'ın bu sözlerine ilişkin, "Bizi dürtmeye kalkışmış. Sayın Erdoğan’ın yaptığı zikzaklara alıştık. Masaya oturan, açılım yapan, teröriste terörist diyemeyenlerle bir araya gelen kendileri. Biz Erdoğan ve arkadaşlarının yaptığı yerli ve milli tanımına ihtiyaç duyan bir parti değiliz. İYİ Parti çizgisinde kırık olmayan dün neyi savunuyorsa bugün de aynısını savunan insanların partisidir. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında değiliz" demişti.

2023 SEÇİMİ SONRASI İÇİN ADIM

Konuya ilişkin kulis bilgisini aktaran tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, “AK Partili'lilere sordum, dedim ki; ‘Erdoğan, neden bu açıklamayı yaptı?’ AK Partili'lilerin söyledikleri, ‘Sayın Erdoğan, 2023 seçimlerini kazanacağına inanıyor. Bu sözler ve bu çağrı, 2023 seçim sonrasına uzanan bir bakış açısı. Eğer AK Parti Meclis’teki sandalye sayısını kaybeder ve bugünkü muhalefetin çoğunluğu olursa, Erdoğan Meclis’i kaybettiği için yeniden seçime gidebilir, ittifak değiştirme, ittifak geliştirme adımlarını atabilir’ diyorlar” dedi.

AKP KABULLENMİŞ DURUMDA

Barış Yarkadaş’ın sözlerinin ardından açıklama yapan TÜRKSAM Başkanı Dr. Sinan Oğan ise, “AKPlilerin tamamında bu düşünce var. Cumhur İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini tüm AKP kabullenmiş durumda" dedi.