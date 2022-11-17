Son Dakika: Erdoğan'ın çağrısına Meral Akşener'den yanıt

17 Kasım 2022 Perşembe, 16:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün G20 Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada İYİ Parti'ye çağrı yaparak, "Temenni ederiz bir dönüşüm yaparak gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" dedi.

AKŞENER'DEN REST

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Erdoğan'ın bu sözlerine ilişkin şöyle konuştu:

"Bizi dürtmeye kalkışmış. Sayın Erdoğan’ın yaptığı zikzaklara alıştık. Masaya oturan, açılım yapan, teröriste terörist diyemeyenlerle bir araya gelen kendileri. Biz Erdoğan ve arkadaşlarının yaptığı yerli ve milli tanımına ihtiyaç duyan bir parti değiliz. İYİ Parti çizgisinde kırık olmayan dün neyi savunuyorsa bugün de aynısını savunan insanların partisidir. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında değiliz"