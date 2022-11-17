Meral Akşener'e 'Masayı terk et' demişti... Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert yanıt
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yönelik yaptığı "Altılı masayı terk et" çağrısına Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt’tan çok sert yanıt geldi. Enginyurt, "Erdoğan'a tavsiyemiz: Millet masasına bulaşma, buradan sana ekmek çıkmaz. Başka kapıya" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün G20 Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada İYİ Parti'ye çağrı yaparak, "Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok ama İP'in bunlarla aynı çizgiye düşmesi, tabi düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabi düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" ifadelerini kullanmıştı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, Erdoğan'ın bu sözlerine ilişkin, "Bizi dürtmeye kalkışmış. Sayın Erdoğan’ın yaptığı zikzaklara alıştık. Masaya oturan, açılım yapan, teröriste terörist diyemeyenlerle bir araya gelen kendileri. Biz Erdoğan ve arkadaşlarının yaptığı yerli ve milli tanımına ihtiyaç duyan bir parti değiliz. İYİ Parti çizgisinde kırık olmayan dün neyi savunuyorsa bugün de aynısını savunan insanların partisidir. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında değiliz" demişti.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Akşener'in altılı masadan ayrılması için çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter hesabından yanıt verdi.
Enginyurt şu ifadeleri kullandı:
"Sayın @meral_aksener, Erdoğan'ın masa davetine: "Milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık. Bundan sonra da olmayız" diyerek yakışan bir cevap vermiş. Erdoğan'a tavsiyemiz: Millet masasına bulaşma, buradan sana ekmek çıkmaz. Başka kapıya"
Sayın @meral_aksener,Erdoğan'ın masa davetine:"Milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık.Bundan sonra da olmayız" diyerek yakışan bir cevap vermiş.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) November 17, 2022
Erdoğan'a tavsiyemiz:Millet masasına bulaşma, buradan sana ekmek çıkmaz Başka kapıya.
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