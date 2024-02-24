Erdoğan'ın mitinginde 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' pankartı: Apar topar kaldırıldı!
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya mitinginde ilginç anlar yaşandı. Mitinge katılan bazı kişilerin açtığı "İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın" pankartına hemen el konuldu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşma yaptı.
Mitingde Filistin'e saldırılarını ve işgali sürdüren
İsrail'e ilişkilerin kesilmesini istendi. Miting alanında "İsrail ile
ticaret utancı sonlandırılsın" pankartı açıldı.
HEMEN KALDIRILDI
Gazete Duvar’ın aktardığına göre; daha sonra pankartı açanların yanına gelen ve polis olduğu tahmin edilen bazı kişiler pankartı kaldırdı.
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