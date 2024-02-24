Erdoğan'ın mitinginde 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' pankartı: Apar topar kaldırıldı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya mitinginde ilginç anlar yaşandı. Mitinge katılan bazı kişilerin açtığı "İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın" pankartına hemen el konuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 18:50
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşma yaptı.

Mitingde Filistin'e saldırılarını ve işgali sürdüren İsrail'e ilişkilerin kesilmesini istendi. Miting alanında "İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın" pankartı açıldı.

HEMEN KALDIRILDI

Gazete Duvar’ın aktardığına göre; daha sonra pankartı açanların yanına gelen ve polis olduğu tahmin edilen bazı kişiler pankartı kaldırdı.


israil haberleri Filistin-İsrail haberleri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan haberleri Erdoğan haberleri

İlgili Haberler

İspanya'dan İsrail açıklaması: Silah satışı yapmayacağız

İspanya'dan İsrail açıklaması: Silah satışı yapmayacağız
İngiltere'den İsrail'e mesaj: Silah satışını gözden geçireceğiz

İngiltere'den İsrail'e mesaj: Silah satışını gözden geçireceğiz
Erdoğan'dan İİT Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na video mesaj: 'İsrail, Gazzelileri acımasızca katlediyor'

Erdoğan'dan İİT Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na video mesaj: 'İsrail, Gazzelileri acımasızca katlediyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadını ve kızlarını katleden zanlı yakalandı

Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadını ve kızlarını katleden zanlı yakalandı
Bir havayolu firması daha iflas bayrağını çekti

Bir havayolu firması daha iflas bayrağını çekti
Çılgın partinin sonu hastanede bitti

Çılgın partinin sonu hastanede bitti
Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu ile aralarında yaşadığı küslük hakkında ilk defa konuştu! “Kan bağı var diye…”

Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu ile aralarında yaşadığı küslük hakkında ilk defa konuştu! “Kan bağı var diye…”
Bakanlık duyurdu: Bugün itibarıyla hesaplara aktarılıyor

Bakanlık duyurdu: Bugün itibarıyla hesaplara aktarılıyor
Yer altındaki tuz mağaraları, turistlerin uğrak noktalarından biri olarak dikkat çekiyor

Yer altındaki tuz mağaraları, turistlerin uğrak noktalarından biri olarak dikkat çekiyor
THY Dubai-İstanbul seferi iptal edildi

THY Dubai-İstanbul seferi iptal edildi
Kredi kartı taksitleriyle ilgili yeni düzenlemeler yolda! İşte tartışılan önlemler…

Kredi kartı taksitleriyle ilgili yeni düzenlemeler yolda! İşte tartışılan önlemler…