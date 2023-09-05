Erdoğan'ın 'muhteşem eser' dediği Çam ve Sakura Hastanesi bu hale geldi...

Yayınlanma: 05.09.2023 - 23:51

Güncelleme: 06.09.2023 - 00:21

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak hayatı felç etti. İstanbul Valiliği sel nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Selin etkili olduğu Başakşehir'den de içler acıtan görüntüler peş peşe geldi. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin son hali ise akıllara AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastaneye yönelik övgülerini getirdi.

Sular içinde kalan hastanenin 2020 yılındaki açılışında Erdoğan, şunları söylemişti:

"Bunlar geçici bir sahra hastanesi değildir. Bunları kalıcı özellikle inşa ettik. Bunlar gerçekten plan proje noktasında muhteşem hastaneler oldu. Kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı dönemde burası sağlık turizminde Türkiye’nin marka eserlerinden biri olacaktır.

Buradaki altyapı ile ilgili önceki belediye başkanlarımızın üstlendiği bu süreçte ne yazık ki yeni belediye başkanının 'bizim imkanlarımız yok, yapamayız' diye çekildiği bu işi talimatımla Ulaştırma Bakanımıza verdik. Sağ olsun Ulaştırma Bakanımız büyük bir gayretle şu anda yoldu viyadüktü bunları tamamladı."