Erdoğan'ın müjdesi fitreye yetmedi!

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 04:00

Diyanet İşleri Başkanlığı, 25 Ocak’ta bu yıl ramazan ayında verilecek fitre tutarını duyurdu. Buna göre 2023 için fitre miktarı; hadisler, mevcut sosyo-ekonomik yaşam şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 70 lira olarak belirlendi.

Depremden sonra yeni bir fetva yayımlayan Diyanet, fitrenin ramazan ayından önce verilmesinin de caiz olduğunu, dolayısıyla doğal afet gibi hallerde fitrelerin ramazandan önce verilebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gece duyurduğu yeni en düşük emekli maaşı ise Diyanet’in fitre hesabının altında kaldı.

KARIN BİLE DOYMUYOR

Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarıldığını açıkladı. Ancak yalnızca “karın doyurmak” için hesaplanan fitre tutarının bir aylık karşılığı 2 bin 100 lira. 4 kişilik bir ailenin ise 8 bin 400 lira yapıyor. Buna kira, faturalar, okul masrafları ya da yol gibi gıda dışı hiçbir gider dahil değil. Başka bir ifadeyle en düşük emekli tutarı, Diyanet’e göre 4 kişilik ailenin karnını doyurması için dahi yeterli olmuyor.

