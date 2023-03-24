İBB'nin kentsel dönüşümde kira ve faiz yardımına KİPTAŞ'tan destek: Hadi İstanbullular gelin!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 00:29

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 00:50

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketinin ardından uzmanların dikkat çektiği İstanbul için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentsel dönüşüm sürecini hızlandırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı, kentsel dönüşüm sürecine giren riskli binalarda oturan kiracı ve ev sahiplerine 4 bin 500 lira kira ve bina yenilemek için kullanılacak krediler için faiz desteği verilmesi önerileri, İBB Meclisi'nin de onayıyla yürürlüğe girdi.

FAİZLER İBB TARAFINDAN ÖDENECEK

İBB Meclisi, “riskli yapılardaki hak sahiplerinin bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği sağlanması” teklifini de oy birliğiyle onayladı. Karara göre,"6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında tespiti yapılan riskli yapıların yenilenmesi için dar gelirli yuttaşların bankalardan kullanacağı 1 milyon liraya kadar olan yapım kredisinin faizi İBB tarafından ödenecek.

KİPTAŞ'TAN TARİHİ KARARA DESTEK

İstanbullular için müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İstanbul Yenileniyor" kampanyasının detaylarını paylaştı. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da Ongun'un müjdesini paylaşarak İstanbullulara seslendi. Kentsel dönüşüm sürecinin İstanbul için tarihi bir karar olduğuna dikkat çeken Kurt, "Dönüşüm sürecinde vatandaşlarımıza güçlü bir destek sunan İBB, kredilerin faizini ödeyecek ve 4.500 TL kira yardımı sunacak. Her koşulda yanınızdayız, hadi İstanbullular gelin" ifadelerini kullandı.