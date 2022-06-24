Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın askerleri selamı yanıtsız kaldı

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, merasim bölüğünden 'net' bir yanıt alamadı.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 13:11

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dün Ankara'ya geldi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına

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Recep Tayyip Erdoğan Ankara Muhammed bin Selman

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