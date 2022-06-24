Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın askerleri selamı yanıtsız kaldı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, merasim bölüğünden 'net' bir yanıt alamadı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dün Ankara'ya geldi.
Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına
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