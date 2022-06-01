Erdoğan'ın 'sürtük' ifadesine AKP'den destek mesajları: 'Ağzına yüreğine sağlık Cumhurbaşkanım...'

01 Haziran 2022 Çarşamba, 17:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, 9'uncu yılı nedeniyle eylemler yapılan Gezi Direnişi'ni ve Gezi eylemcilerini hedef alırken hakarete başvurdu.

Erdoğan, konuşmasında Gezi Direnişi'ne katılan yurttaşlara yönelik "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti" iddiasını tekrarladı. AKP'li Cumhurbaşkanı, direnişe katılan eylemciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın skandal niteliğindeki ifadesi, başta siyasiler, sanatçılar, bilim insanları ile emek ve meslek örgütleri olmak üzere birçok kesimden büyük tepki alırken kimi parti yöneticileri ise sosyal medya hesapları üzerinden Erdoğan'a destek mesajı paylaştı.

Bunlardan biri de AKP MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı oldu. Ayvalı, konunun gündem olması üzerine Erdoğan'ın skandal sözlerine gönderme yaparak "Cumhurbaşkanımız çok iyi dedi. Ağzına sağlık." ifadelerini kullandı.

AKP İstanbul İl Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Ömer Faruk Övenç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Erdoğan'ın hakaretine verdiği yanıtı Twitter hesabından alıntılayarak "Üstüne alındığına göre doğru hedefi vurmuş yine Reis..." diye yazdı.

AKP Samsun İl Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı| Kürşat Gündoğdu da yine Kaftancıoğlu'nun Erdoğan'a verdiği "Ya sen?" şeklindeki yanıta cevaben "En doğru ifadeyi kullanmış... Ağzına yüreğine sağlık Sn. Cumhurbaşkanım" dedi.