Erdoğan, 'Gezi' eylemcilerine 'sürtük' dedi! TDK'ye göre 'sürtük' ne demek? Sürtük kelimesi ne anlama geliyor?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda 9. yılında 'Gezi'yi hedef alarak, "Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük." dedi. Sürtük ne demek? Sürtük kelimesi ne anlama gelir? TDK'ye göre Sürtük kelimesi kimlere deniyor?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda 9. yılında 'Gezi'yi hedef aldı. Erdoğan:
"Düşünün, Dolmabahçe Cami'nin içinde bu eşkıyalar bu teröristler caminin içini pislemişti. Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber."
TDK'YE GÖRE SÜRTÜK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?
Sürtük ne demek? Sürtük kelimesi ne anlama gelir? TDK'ye göre Sürtük kelimesi kimlere deniyor?
TDK'ye göre Sürtük kelimesinin ilk anlamı şudur: "Vaktini çok gezerek geçiren, evinde oturmayan kadın.
TDK'ye göre Sürtük kelimesinin ikinci anlaması ise "Aynı anda birden fazla kişiyle gönül eğlendiren kadın."
TDK'ye göre sürtük kelimesinin argodaki anlamı ise 'hayat kadını'dır.
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