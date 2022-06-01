İlhan Taşcı'dan RTÜK'e çağrı: 'Sürtük' ifadesini de inceleyin
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine ettiği hakaret sonrası, RTÜK Üyesi İlhan Taşcı'dan bir çağrı geldi. Taşcı, kuruma, 'sürtük' kelimesinin 'kaba, argo ve müstehcen' ifadelere yer verilemeyeceği ilkesi yönünden incelenmesi gerektiği talebinde bulundu.
Partisinin haftalık grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Direnişi'ni ve eylemcileri hedef aldı. Konuşmasında eylemcilere hakaret eden Erdoğan, direnişe katılan yurttaşlar için 'sürtük' ifadesini kullandı.
Erdoğan, şöyle konuştu:
"Düşünün Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler, bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük, bunlar için ulu mabed nedir, ne değildir, öyle bir şey yok."
TAŞCI'DAN RTÜK'E ÇAĞRI
Söz konusu ifadelere tepki yağarken; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, kurul yönetimine çağrıda bulundu.
RTÜK’ün Erdoğan’ın konuşmasını yayınlayan kanalları incelemesi gerektiğini belirten Taşcı, “Siyasilerin faaliyetlerini denetlemeye başlayan RTÜK, Geziye katılanlara ‘sürtük’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını canlı veren kanalları 6112 sayılı yasanın 8/1/m ile n bendinde düzenlenen yayınlarda ‘kaba, argo ve müstehcen’ ifadelere yer verilemeyeceği ilkesi yönünden incelemeli” ifadelerini kullandı.
KANALLARA 'KILIÇDAROĞLU' CEZASI KESMİŞTİ
RTÜK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ailesinin TÜRGEV ve Ensar vakıfları üzerinden ABD'deki paravan bir vakfa 1 milyon lira aktardığı ve kaçacağı iddiasında bulunduğu açıklamasını yayınlayan Tele1, KRT, Flash ve Halk TV’ye para cezası kesmişti.
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