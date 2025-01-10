Erdoğan'ın vekile verdiği 200 TL'nin dünü bugünü: 'Seda Hanım bir kahveyi bile zor alır'

Yayınlanma: 10.01.2025 - 23:41

Güncelleme: 10.01.2025 - 23:45

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılış töreninin ardından AKP Aydın 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongre öncesinde açıklamalarda bulunan Erdoğan ile AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile aralarında bir diyalog gerçekleşti.

Erdoğan, elini öpmek isteyen Sarıbaş'ın isteğini geri çevirmedi ve Sarıbaş'a 200 lira harçlık verdi.

200 TL'LİK BANKNOT İLE 2009'DA VE BUGÜN NE ALINABİLİYOR?

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül sosyal medya hesabından bu anları paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye’de halen kullanımdaki en yüksek banknot olan 200 TL 1 Ocak 2009’da kullanılmaya başlandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Seda Sarıbaş’a harçlık olarak verdiği 200 TL’lik banknot ile 2009’da ve bugün ne alınabiliyor?

1 Ocak 2009’da 200 TL 132 dolar yaparken bugün yalnızca 5.65 dolar ediyor. 1 Ocak 2009’da 200 TL 95 euro yaparken bugün yalnızca 5.51 euro ediyor.

1 Ocak 2009’da 200 TL ile 5 gram altın alınabiliyorken bugün 0.06 gram altın alınabiliyor. 1 Ocak 2009’da 200 TL ile kilogramı 16,3 TL’den 12.2 kg dana eti alınabiliyorken bugün 350 gram dana eti alınabiliyor. 1 Ocak 2009’da 200 TL ile kilogramı 5,3 TL’den 37.7 kg tavuk eti alınabiliyorken bugün 700 gram tavuk eti alınabiliyor.

Doları, Euroyu, altını, eti, tavuğu bir kenara bırakalım. Seda Hanım bu 200 TL ile bir kahveyi bile zor alır. AKP’nin liyakatsiz kadroları ve iş bilmezliğinin Türkiye’yi sürüklediği ekonomik kriz işte budur!"