Erdoğan'ın Yiğit Bulut kararı: Gözüne nasıl girdi?
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın Başdanışmanı Yiğit Bulut ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Halktv’de katıldığı programda, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın Başdanışmanı Yiğit Bulut'la ilgili açıklamalarda bulundu.
Bulut'un Ergenekon davasına katılacağından korktuğunu belirten Pehlivan "Çok açık kaynaklarda da olduğu için biliyorum. Önce dinci basına onların hoşuna gideceği söyleşiler demeçler vermeye başladı. Ne zaman Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulu üyesi oldu ne zaman Ekonomi Politikalar Kurulu üyesi oldu biliyor musunuz?" diye sorup şöyle devam etti.
"İddia o ki, kulis bilgisi olarak vereyim size 17-25 Aralık sürecinde hatırlayın 17 Aralık’la 25 Aralık tarihinde ‘en Reisçi’ bildiğimiz insanlar sessizliğe gömüldü. Maçın kimin kazanacağına bakmak istediler. Yani acaba Erdoğan mı kazanacak, Fethullahçılar mı kazanacak? Erdoğan o dönemde kendisini en fazla savunanın Yiğit Bulut olduğunu düşündü. Ve kendisinin Cumhurbaşkanlığında yükseltilmesinin o 17-25 Aralık tarihinde Yiğit Bulut’un kendisini desteklemesine bağlarlar. Ve biz 2014’ten beri Yiğit Bulut’un yönetiminde bir ekonomi ile karşılaşıyoruz. Yiğit Bulut önemli bir isim. Cumhurbaşkanının ekonomiden sorumlu başdanışmanı. Hani Erdoğan’ın o ekonomi metinleri nerden geliyor diyoruz ya Yiğit Bulut’a danışıyor"
Pehlivan, Yiğit Bulut'un Hürriyet'te yazar olmak istediğini de dile getirdi. "Yiğit Bulut şimdi CV’sine Hürriyet’e yazar olarak eklemek istemekte" diyen Pehlivan, "duyduğuma göre Demirörenlerden de bir ön onay almış durumda" diye konuştu.
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