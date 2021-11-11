Hürriyet-Özkök ayrılığında Albayrak iddiası: "Yiğit Bulut yazar olabilir"
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan bugünkü yazısında, Hürriyet-Özkök ayrılığının perde arkasında yaşananlara dikkat çekti. Yazıda ayrıca, Yiğit Bulut iddiasına da yer verildi.
Hürriyet'te yaklaşık 35 yıl çalışan, aynı gazetenin 20 yıl genel yayın yönetmenliğini yapan ardından köşe yazılarına devam eden Ertuğrul Özkök'ün gazete ile yollarını ayırdı.
Özkök'ün ayrılığı gündemdeki yerini korurken gazetemiz yazarı Hürriyet'te yaşananlara dair dikkat çeken iddiaları anlattı.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan bugünkü yazısında, Özkök-Hürriyet ayrılığının perde arkasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi, Tukuvaz Medya'nın başındaki isim Serhat Albayrak olduğu iddiasına yer verdi.
Öte yandan yazıda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Hürriyet'te yazar olabileceğinin konuşulduğu iddiası aktarıldı.
Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özkök dönemi tamamen bitti.
Nedenleri üzerine rivayet çok. Yaşananlara dair en öne çıkan iddialar ise şöyle:
- Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın iradesi dışında gelişmiş. En azından Hakan’ın yakın çevresine aktardığı tez bu. Buna göre, Özkök’ün gidişi Demirören ailesinin tasarrufu. Ancak asıl karar vericinin Turkuvaz Medya Grubu’nun başındaki Serhat Albayrak olduğu konuşuluyor. Bu iddia doğruysa, Albayrak’ın Hürriyet üzerindeki etkisi tahmin edildiğinden çok.
- Zaten pek de istenmeyen Ertuğrul Özkök’ün ipini çeken olayın Diyarbakır’daki “halaylı” buluşma olduğu konuşuluyor. Daha doğrusu, o buluşmada Ekrem İmamoğlu ile birlikte olması hoş karşılanmamış. Hatırlarsanız, Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’daki 'Hafıza Odası' isimli sergisinin açılışına birçok gazetecinin yanı sıra İBB Başkanı İmamoğlu da katılmıştı.
- Bir kritik iddia da seçime giden iktidarın 28 Şubat sürecinin 'sivil ayağına' operasyon hazırlığı içinde olduğuna dair... Yani, yıllardır ısıtılan kazan yine ortaya çıkarılıyor. Bundandır ki olası bir dava öncesi Özkök’ü gazeteden uzaklaştırdıkları konuşuluyor. Ancak, bu tezi dile getirenlerin kafası bir konuda karışık. Öyle ya, 28 Şubat döneminin 'şahini' ama bugünün AKP yanlısı başka bir Hürriyet yazarı da gazetenin manşetlerinden inmiyor.
Şimdi...
Gelelim en çarpıcı söylentiye...
Duydum ki gazetenin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan yeni bir yazarla el sıkışmış bile. Kim olduğunu henüz öğrenemedim.
Konuştuğum kaynaklar el de yükseltiyor:
'Yiğit Bulut da Hürriyet’e yazar olabilir!'"
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