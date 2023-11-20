Erdoğan'ın yüzde 50+1 çıkışının perde arkası ortaya çıktı: 'Bahçeli ne diyecek?'
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor" açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Uysal, "Burada bir tertip var" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyaretinin dönüşünde uçakta açıklamalarda bulunmuştu.
“DEĞİŞMESİ İSABETLİ OLUR”
Anayasa değişikliği mesajını tekrarlayan Erdoğan, 'yüzde 50+1' sisteminin değiştirilmesini istediğini söylemişti.
Erdoğan, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla 'en fazla oyu alan aday seçilir' denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır" diye konuşmuştu.
"NİYETİNİ İLK KEZ NET İFADE ETTİ"
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Erdoğan'ın 'yüzde 50+1' ile ilgili sözlerinin asıl muhatabı MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli" diyerek "Erdoğan, uzun zamandır varolan ‘yüzde 50+1 şartı’ ile ilgili şikayetini ve niyetini ilk kez net ifade etti" dedi.
Uysal şu ifadeleri kullandı:
"Ama tüm sistemi yüzde 50+1 manivelası ile kontrol eden ve bu dengenin değişmesini ‘casus belli’ sayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi atlıyor!
Erdoğan, bu seçimde AKP’nin oyunun yüzde 35’lere düşmesinin çaldığı alarm zillerinin farkında!
Şimdi bu risklere aklınca çözüm arıyor.
Şimdi Salı grup toplantısında 4 yıl önce TBMM’nin açılışı vesilesiyle Genel Kurul’da yapılan 23 Nisan Özel Oturumunda yüzde 50+1’i sorgulayan parti temsilcilerinin sözlerine karşı akşam düzenlenen resepsiyonda ‘tüm muhalefet temsilcileri ağız birliği etmişcesine CB Hükümet Sistemi yüzde 50+1’i sorguluyor, burada bir tertip var’ diyen Sayın Bahçeli ne diyecek?"
Erdoğan’ın ‘%50+1’ ile ilgili sözlerinin asıl muhatabı Mhp Genel Başkanı SN Bahçeli!— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) November 20, 2023
Erdoğan, uzun zamandır varolan ‘%50+1 şartı’ ile ilgili şikayetini ve niyetini ilk kez net ifade etti.
Ama tüm sistemi %50+1 manivelası ile kontrol eden ve bu dengenin değişmesini ‘casus belli’…
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