Erdoğan’la birlikte poz veren Esat Ulu'ya TOKİ’den milyonluk ihale: Millet bahçesi yapacak

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 07:48

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin, Kasımpaşa’da yaptıracağı “millet bahçesi” için açtığı ikinci ihalenin sonucu açıklandı. İhaleyi, Nas İnşaat San. ve Tic. AŞ + Akit Mühendislik İnşaat AŞ iş ortaklığı 113 milyon 500 bin TL’ye üstlendi.

TOKİ, 11 Ekim 2022’de düzenlediği ilk ihaleyi, ihaleye verilen geçerli teklifin, yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle, 17 Ekim 2022’de iptal etmişti. 24 Ekim 2022’de ilan ettiği ikinci ihaleyi, 14 Kasım 2022’te yapan TOKİ, ihaleyi alan iş ortaklığı ile 15 Aralık 2022’de sözleşme imzaladı. Ancak ihalenin sonucunu 13 Ocak 2023’te açıkladı. Nas İnşaat firması 2004’te Esat Ulu tarafından kuruldu. Ulu’nun AKP’nin önde gelen isimleriyle çekilen fotoğrafları var. Firma geçmişte, başka kamu kurumlarından ihale almış olsa da özellikle AKP döneminde İBB’den aldığı ihalelerle dikkat çekmişti. Nas İnşaat firması, eylül 2019’da geçici konkordato sürecine girmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, 31 Mart 2022 tarihli kararıyla “konkordato talebinin reddine” karar vermişti.

