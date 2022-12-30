Genar' Araştırma'nın sahibi İhsan Aktaş sessizliğini bozdu: Milyonluk ihaleleri böyle savundu

30 Aralık 2022 Cuma, 17:12

AKP'ye yakınlığı ile bilinen anket şirketi Genar'ın sahibi ve yandaş Yeni Şafak gazetesi yazarı İhsan Aktaş'ın 10 yılda kamudan 57 ayrı ihale aldığı ve bu ihalelerin toplam bedelinin ise 22 milyon lirayı bulduğu ortaya çıkmıştı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Genar Araştırma; Bağcılar Belediyesi’nden 9, AKP döneminde İBB’den 8, AKP’li Tuzla Belediyesi’nden 7, Başakşehir Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 5’er ihale aldı. Genar'ın buna ek olarak RTÜK, üniversiteler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gibi kurumlardan da ihaleler aldığı ortaya çıktı.

"DAHA DOĞAL NE OLABİLİR Kİ?"

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktaş, durumu "doğal" karşıladığını belirterek şunları söyledi:

"25 yıllık geçmişi olan firmamız % 80'i yabancıların elinde olan bir sektörde iş yapıyor. Yerli bir firma olarak kendi devletimizin kurumlarıyla çalışmaktan daha doğal ne olabilir ki? Bakkal işe gitti, memur mesai yaptı, şirket ticaret yaptı. Bu yazdıklarım mantıklı insalar için"