Milyonluk ihale yine aynı AKP'li isme
AKP’li Ümraniye Belediyesi’nden 20 milyon liralık matbaa ihalesini AKP’li Bekir Karakuş’un şirketi aldı. Karakuş'un şirketinin kamudan aldığı ihalelerin değeri ise yaklaşık 80 milyon TL’yi geçiyor.
Kamu İhale Bülteni’nde (EKAP) yer alan bilgilere göre, İstanbul’daki AKP’li Ümraniye Belediyesi, 8 Kasım 2022’de, “Halkla iletişimin sağlanması, hizmetlerin duyurulması için muhtelif ebatlarda vinil, billboard, afiş, pankart baskı malzemesi ve yardımcı malzeme alım işi” adı altında ihaleye çıktı. 16 Aralık’ta sonuçlanan ihaleyi, 20 milyon 958 bin 300 TL’lik en düşük teklifi veren Bekir Karakuş’un şirketi, Karakuş İletişim Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Sözleşmede yer alan bilgilere göre, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yüklenici malzemenin teslimini peyder pey gerçekleştirek.
AKP’li Karakuş’un şirketinin kamudan birçok ihale alırken bu ihalelerin toplam bedeli ise yaklaşık 81 milyon TL’yi geçti.
80 MİLYONU AŞKIN İHALE
AKP'nin çeşitli teşkilatlarında yöneticilik görevlerinde bulunan ve 2020 yılında AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı görevine aday olan Bekir Karakuş’un şirketi, Karakuş İletişim Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2017’den bu yana AKP’li belediyelerden birçok ihale aldı. Karakuş’un şirketi 2003 yılında kuruldu.
Bugüne kadar Gaziosmanpaşa Belediyesi, Sultangazi Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Bahçelievler Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden ihaleler aldı.
'HAYAT İMAN VE CİHATTIR'
AKP’li iş insanı Başar Biberoğlu, Bekir Karakuş’un AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı adaylığını açıklamasına tepki göstermiş, Karakuş hakkında “İBB AK Parti'de olduğu dönemlerde onlarca milyon dolarlık matbaa ihaleleri alan kişi” ifadeleriyle iddialarını dile getirmişti.
Milyonluk ihaleler alan Karakuş'un kişisel sosyal medya hesabının kendisini tanıtan kısmında "Hayat İman ve Cihat’tır" yazıyor.
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