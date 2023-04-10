Erkan Baş açıkladı: Barış Atay, Can Atalay hapisten çıksın diye Antalya'dan aday oldu

İstanbul'daki aday tanıtım toplantısında konuşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Hatay Milletvekili Barış Atay'a ilişkin, "Barış Atay, Can Atalay hapisten çıksın diye Antalya'dan aday oldu" dedi. Partinin Hatay 1. sıra adayı Gezi davasında tutuklanan Can Atalay olmuştu.

ANKA
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 08:50
Erkan Baş açıkladı: Barış Atay, Can Atalay hapisten çıksın diye Antalya'dan aday oldu
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay’ın Gezi tutuklusu Can Atalay’ın seçilebilmesi için Hatay ilk sıradan vazgeçtiğini açıkladı.

TİP, önceki gün 49 il ve 52 seçim bölgesinde gösterdiği milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kurulu’na sundu.

BARIŞ ATAY HATAY'DAN FERAGAT ETMİŞ

Buna göre Barış Atay, büyüdüğü ve seçmen desteği bulunan şehir Hatay yerine Antalya’da ikinci sıradan aday gösterildi. Hatay birinci sıradansa Gezi tutuklusu avukat Can Atalay aday oldu.

Önceki gün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde milletvekili adayları tanıtım etkinliğinde konuşan Erkan Baş, ‘TİP’te sen ben kavgası olmadığını’ söyleyerek şunları dedi: 

“TİP’in belki de Türkiye’de en güçlü olduğu yer: Hatay. Sevgili Barış yoldaşım dedi ki, ‘Can çıkacak!’ dedi, Can!”

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Baş’ın bu sözlerinin ardından salonda alkış ve ıslıklar yankılanırken Atay’ın gözyaşlarını zor tuttuğu görüldü.

Baş şöyle devam etti: 

“Herkes Türkiye İşçi Partisi’ni bu gözle değerlendirsin. Herkesin anasının ak sütü gibi helal göreceği milletvekilliğini cezaevindeki yoldaşı çıksın diye, başka bir turizm işçisi yoldaşı milletvekili olsun diye bırakmış bir yoldaşımız var. Gurur duyuyoruz biz onunla!”

Salondaki alkış ve ıslıklar devam ederken duygulu anlar yaşayan Atay ayağa kalkıp salonu selamladı.


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