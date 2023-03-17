TRT dizisinden çıkarılan Mehmet Aslantuğ'dan oğluna mektup: 'Kurumları siyasi tavrının mülkü sananlar...'

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:02

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:21

Yaptığı propaganlar ve aldığı kararlarla AKP iktidarının 'arka bahçesi' haline gelen TRT, yeni bir skandalla gündeme geldi. Kanal, 'Yürek Çıkmazı' dizisinde Ali Fuat karakterini canlandıran Mehmet Aslantuğ ile yollarını ayırdı.

61 yaşındaki başarılı oyuncu Aslantuğ, sosyal medya hesabında yayımladığı paylaşımın altına yazdığı açıklamada, Yürek Çıkmazı dizisi kadrosundan kendi isteğiyle değil, kanalın isteğiyle ayrıldığını duyurdu.

Aslantuğ açıklamasında ayrılma sebebinin siyasi görüşüyle alakalı olduğu imâsında bulundu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Aslantuğ, ayrılık haberini Instagram hesabından, 1990-1991 yılları arasında yine TRT ekranlarında yayımlanan ‘İz Peşinde’ dizisinin jeneriğini paylaştığı bir gönderiyle verdi.

"35 yıl sonra bugün, hakikat ve doğrudan yana ses vermeye gayret ediyoruz diye; o kurumları kendine bağlayarak siyasi tavrının mülkü sananlar, yarın o koltuklarda başkaları oturduğunda da sesimizin aynı vicdanla yankılanacağını bilmelerine rağmen gerçekten ilham alan, sual eden tavrımızdan rahatsız oldular. ‘Bizle çalışırken olmaz’ diyen bir kibir saklıyorlar" ifadelerini kullanan Aslantuğ, şöyle devam etti:

"Yalancı adlı çalışmadan 30 yıl sonra dahil olduğum Yürek Çıkmazı’na veda ettim bu akşam. İlk kez bu duygularla birlikte oynamanın deneyimini de heybeye koyarak ve elbette tereddüt bile etmeden. Gerçeğe yoldaşlık ediyoruz diye; ürken, küsen, kızan birilerine teslim edilecek bir yürekle büyüyüp serpilmedik. Öyle de gideceğiz muhakkak. Görevimizi layıkıyla yapmaya, türkülerimizi hissederek söylemeye devam ederek…"

"Kaptan’ın Seyir Defteri" başlıklı paylaşımda üniversite öğrencisi oğlu Can Aslantuğ’a "Bu gece olduğu gibi bazı anları kayda düşmekte yarar var!" sözleriyle seslenen oyuncu şu sözlere yer verdi:

"SUAL EDEN TAVRIMIZDAN RAHATSIZ OLDULAR"

"Evlat, üniversite bitiyor hayırlısıyla. Aktörlüğe heyecan büyüttüğüne göre, ‘Seyir Defteri’nin şahitliğinde birkaç cümle kurmak isterim. Bu gece olduğu gibi bazı anları kayda düşmekte yarar var! Jeneriğini paylaştığım dizinin ekranda yayına girmesinden bu yana tam 35 yıl geçmiş. Adı, ‘İz Peşinde’…

‘Belene’, ‘Ağaların Düğünü’, ‘Kopuk Takımı’, ‘Vurguna İnmek’, ‘Karayar Köprüsü’, ‘Kapıları Açmak’, ‘Yalancı’ gibi aynı çatı altında yaptığımız diğer projelerden yalnızca biri. 35 mm çekildi. Türkiye’nin ilk en uzun dizisi. Meslek hayatımın özel yönetmenlerinden Hüseyin Karakaş’la çalıştık. Saygı ve rahmetle yâd ediyorum.

35 yıl sonra bugün, hakikat ve doğrudan yana ses vermeye gayret ediyoruz diye; o kurumları kendine bağlayarak siyasi tavrının mülkü sananlar, yarın o koltuklarda başkaları oturduğunda da sesimizin aynı vicdanla yankılanacağını bilmelerine rağmen gerçekten ilham alan, sual eden tavrımızdan rahatsız oldular. ‘Bizle çalışırken olmaz’ diyen bir kibir saklıyorlar.

"BABANIN YEDEKLEDİĞİ BİR UMUDA YOLCULUK ÜLKESİ OLMADI"

‘Yalancı’ adlı çalışmadan 30 yıl sonra dahil olduğum ‘Yürek Çıkmazı’na veda ettim bu akşam. İlk kez bu duygularla birlikte oynamanın deneyimini de heybeye koyarak ve elbette tereddüt bile etmeden! Gerçeğe yoldaşlık ediyoruz diye; ürken, küsen, kızan birilerine teslim edilecek bir yürekle büyüyüp serpilmedik. Öyle de gideceğiz muhakkak. Görevimizi layıkıyla yapmaya, türkülerimizi hissederek söylemeye devam ederek… Babanın yedeklediği bir umuda yolculuk ülkesi olmadı. Yedek pasaportu olmadı. Hiç hayalini de kurmadı.

Ah benim gönlü güzel oğlum, meslek hayatında bu türden beklentilerle sınava girdiğinde; bir an bile düşünme, doğruyu terk etme, senin için iyi olan şey halkın için sorunluysa eğer, aklını asla ikiletme! Çalışma hayatın başka ülkeleri dayatsa bile; derdin de, gönlün de ülkende olsun. Bu mühürlenmiş duyguyu yok sayarak terk etme! Umutsuzluk bir hastalık evlat. Hiçbir şey için çaresiz değilsiniz, çare sizsiniz. Geleceğiniz; aydınlık, bereketli, onurlu ve kutlu olsun."

ARZUM ONAN'DAN DESTEK

Oyuncu Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ'a destek verdi. Onan, "Seninle gurur duyuyorum" dedi.

Onan, Aslantuğ'un fotoğrafını paylaşarak, "Bugüne kadar sergilediğin duruş, verdiğin kararlar ve hayata kattığın tüm değerler için… Seninle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.