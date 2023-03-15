Mehmet Aslantuğ kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ Yürek Çıkmazı dizisinden neden ayrıldı?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:26

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 17:46

Yürek Çıkmazı dizisiyle ekranlara dönen Mehmet Aslantuğ sürpriz bir şekilde diziden ayrılma kararı aldı. Diziseveler, dizide İrem Helvacıoğlu'nun hayat verdiği avukat Zeynep'in babası Ali Fuat rolünü canlandıran Mehmet Aslantuğ'un neden ayrılık kararı aldığını merak ediyor. İşte, Mehmet Aslantuğ hakkında merak edilenler...

MEHMET ASLANTUĞ YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Mehmet Aslantuğ, Yürek Çıkmazı dizisinde İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Zeynep karakterinin babasına hayat veriyordu. Diziye yeni katılan Aslantuğ ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "35 yıl sonra bugün, hakikatten ve doğrudan yana ses vermeye gayret ediyoruz diye; o kurumları kendine bağlayarak siyasi tavrının mülkü sananlar, yarın o koltuklarda başkaları oturduğunda da sesimizin aynı vicdanla yankılanacağını bilmelerine rağmen; gerçeklerden ilham alan, sual eden, sorgulayan tavrımızdan rahatsız olup, “Böyle olursa bizle çalışamaz” diyen bir kibir içinde olabiliyorlar." sözlerine yer verdi.

MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR?

Mehmet Aslantuğ, 25 Eylül 1961 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık beldesinde dünyaya geldi. Mehmet Aslantuğ, anne tarafından Ubıh, baba tarafından Abzah olan Çerkes kökenli çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Samsun'un Terme ilçesinde tamamladı.

1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırdı ancak öğrencilik yıllarında, Deneme Sahnelerinde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini tamamlayarak profesyonelleştirdi.

1993 yılında Detay Film'i kurdu. 1997-2000 yılları arasında atv'de yayınlanan Sıcak Saatler dizisinde canlandırdığı Sedat Yalçın karakteri ile ve yine atv'de 2003-2005 yılları arasında yayınlanmış Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Selim Arhan karakteri ile tanındı.

MEHMET ASLANTUĞ ÖZEL YAŞAMI

Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında kendisi gibi oyuncu olan Arzum Onan ile evlendi. Çiftin bu evliliğinden Can adında bir oğlu dünyaya geldi.

MEHMET ASLANTUĞ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

1986 - Gündoğmadan

1987 - Ateş Böceği

1987-1988 Belene

1990-1995 İz Peşinde

1990 - Başka Olur Ağaların Düğünü

1990 - Vurguna İnmek

1991 - Kopuk Dünyalar

1991 - Karayar Köprüsü

1992 - Kapıları Açmak

1993 - Yalancı

1994 - Yengeç Sepeti

1994 - Gerilla

1995 - Bir Kadının Anatomisi

1996 - Kurtuluş

1996 - Akrebin Yolculuğu

1997 - Yeni Bir Yıldız

1997-2000 Sıcak Saatler

1999 - Merdoğlu

2001-2002 Hırsız

2003-2005 Bir İstanbul Masalı

2009 - Hanımın Çiftliği - (Muzaffer Bey)

2010 - Aşkın İkinci Yarısı (Senarist-Yönetmen)

2011 - Canım Babam - (Doktor Kerem)

2012 - Veda - Mehmet Reşat Bey

2013-2014 Ben Onu Çok Sevdim - Adnan Menderes

2015 - Racon: Ailem İçin

2015 - Aşkın Kokusu - Aziz

2016 - Kördüğüm - Enver

2017 - Direniş Karatay - Emir Celaleddin Karatay

2019 - Kardeş Çocukları - Yıldırım Saner

2021 - Masumiyet - Harun Orhun

2022-2023 Yürek Çıkmazı - Ali Fuat

MEHMET ASLANTUĞ ÖDÜLLERİ

1990 - Altın Kelebek Ödülü

1994 - Altın Kelebek Ödülü

1997 - Altın Kelebek Ödülü

2004 - Altın Kelebek Ödülü

1992 - Altın Portakal

1993 - Altın Portakal

1994 - Altın Portakal

1994 - Altın Koza

1995 - Çağdaş Sinema Oyuncuları

1998 - Altın Objektif