Mehmet Aslantuğ kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ Yürek Çıkmazı dizisinden neden ayrıldı?
TRT1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı'nda dizisinde rol alan usta oyuncu Mehmet Aslantuğ diziden ayrılma kararı aldı. Mehmet Aslantuğ'un diziden neden ayrıldığı araştırılıyor. Peki, Mehmet Aslantuğ kimdir, nereli, kaç yaşında? Yürek Çıkmazı dizisinden neden ayrıldı?
Yürek Çıkmazı dizisiyle ekranlara dönen Mehmet Aslantuğ sürpriz bir şekilde diziden ayrılma kararı aldı. Diziseveler, dizide İrem Helvacıoğlu'nun hayat verdiği avukat Zeynep'in babası Ali Fuat rolünü canlandıran Mehmet Aslantuğ'un neden ayrılık kararı aldığını merak ediyor. İşte, Mehmet Aslantuğ hakkında merak edilenler...
MEHMET ASLANTUĞ YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?
Mehmet Aslantuğ, Yürek Çıkmazı dizisinde İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Zeynep karakterinin babasına hayat veriyordu. Diziye yeni katılan Aslantuğ ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "35 yıl sonra bugün, hakikatten ve doğrudan yana ses vermeye gayret ediyoruz diye; o kurumları kendine bağlayarak siyasi tavrının mülkü sananlar, yarın o koltuklarda başkaları oturduğunda da sesimizin aynı vicdanla yankılanacağını bilmelerine rağmen; gerçeklerden ilham alan, sual eden, sorgulayan tavrımızdan rahatsız olup, “Böyle olursa bizle çalışamaz” diyen bir kibir içinde olabiliyorlar." sözlerine yer verdi.
MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR?
Mehmet Aslantuğ, 25 Eylül 1961 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık beldesinde dünyaya geldi. Mehmet Aslantuğ, anne tarafından Ubıh, baba tarafından Abzah olan Çerkes kökenli çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak doğdu.
İlk, orta ve lise eğitimini Samsun'un Terme ilçesinde tamamladı.
1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırdı ancak öğrencilik yıllarında, Deneme Sahnelerinde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini tamamlayarak profesyonelleştirdi.
1993 yılında Detay Film'i kurdu. 1997-2000 yılları arasında atv'de yayınlanan Sıcak Saatler dizisinde canlandırdığı Sedat Yalçın karakteri ile ve yine atv'de 2003-2005 yılları arasında yayınlanmış Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Selim Arhan karakteri ile tanındı.
MEHMET ASLANTUĞ ÖZEL YAŞAMI
Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında kendisi gibi oyuncu olan Arzum Onan ile evlendi. Çiftin bu evliliğinden Can adında bir oğlu dünyaya geldi.
MEHMET ASLANTUĞ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
1986 - Gündoğmadan
1987 - Ateş Böceği
1987-1988 Belene
1990-1995 İz Peşinde
1990 - Başka Olur Ağaların Düğünü
1990 - Vurguna İnmek
1991 - Kopuk Dünyalar
1991 - Karayar Köprüsü
1992 - Kapıları Açmak
1993 - Yalancı
1994 - Yengeç Sepeti
1994 - Gerilla
1995 - Bir Kadının Anatomisi
1996 - Kurtuluş
1996 - Akrebin Yolculuğu
1997 - Yeni Bir Yıldız
1997-2000 Sıcak Saatler
1999 - Merdoğlu
2001-2002 Hırsız
2003-2005 Bir İstanbul Masalı
2009 - Hanımın Çiftliği - (Muzaffer Bey)
2010 - Aşkın İkinci Yarısı (Senarist-Yönetmen)
2011 - Canım Babam - (Doktor Kerem)
2012 - Veda - Mehmet Reşat Bey
2013-2014 Ben Onu Çok Sevdim - Adnan Menderes
2015 - Racon: Ailem İçin
2015 - Aşkın Kokusu - Aziz
2016 - Kördüğüm - Enver
2017 - Direniş Karatay - Emir Celaleddin Karatay
2019 - Kardeş Çocukları - Yıldırım Saner
2021 - Masumiyet - Harun Orhun
2022-2023 Yürek Çıkmazı - Ali Fuat
MEHMET ASLANTUĞ ÖDÜLLERİ
1990 - Altın Kelebek Ödülü
1994 - Altın Kelebek Ödülü
1997 - Altın Kelebek Ödülü
2004 - Altın Kelebek Ödülü
1992 - Altın Portakal
1993 - Altın Portakal
1994 - Altın Portakal
1994 - Altın Koza
1995 - Çağdaş Sinema Oyuncuları
1998 - Altın Objektif
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