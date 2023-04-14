Erkan Baş: İktidarın muhalefete kurduğu tuzağı boşa çıkardık

Yayınlanma: 14.04.2023 - 04:06

Güncelleme: 14.04.2023 - 04:06

Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş, TELE1’de Gökmen Karadağ’ın sunduğu Liderler Açıkça programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin soyadı hakkındaki açıklamalarını değerlendiren Baş, “Oradaki Tito artığı sözü gerçekten suyun öte yanından gelenlerin tümüne dönük düşmanlığın bir ifadesi. Bunu teşhir etmek gerekiyordu. O kadar cahil ki” ifadelerini kullandı.

Baş’ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’de ırkçı bir siyasi anlayışın, kendinden başka herkesi düşman gören siyasi anlayışın görülmesini istedim. O kadar net yalanlar, iftaralar ortaya dökülmüş ki yalanlanması hiç zamanınızı almaz. Ama o zihniyetin kamuoyu tarafından bilinmesi önemliydi. Cumhur İttifakı’nın dört ortağından birinin genel başkanı. Bu ülkeyi yönetmeye aday bir genel başkan. Oradaki Tito artığı sözü gerçekten suyun öte yanından gelenlerin tümüne dönük düşmanlığın bir ifadesi. Bunu teşhir etmek gerekiyordu.

"ZİHNİN ARKASINDA ŞU VAR; BU BİZE KARŞIYSA TÜRK OLAMAZ"

Hiç birimiz hangi anne babanın çocuğu olacağımıza karar vermedik. Etnik kimliğimizi biz belirlemedik. Bunlar ayrımcılık konusu olamaz. Biz eşit yurttaşlık mücadelesi veriyoruz. Buradaki zihniyet beni hedef tahatasına yerleştirirken Türkiye’deki milyonlarca insanı karşısına aldı. Soyisimini saklıyor diyor. O kadar cahil ki ben gurur duyuyorum soyismimle. Benim soyismim Jusoviç tam Türkçe karşılığı Yusufoğlu demek. Bu kadar basit. Hiç mi bir şey bilmiyorsun? Bu kadar cahil. Burada kimsenin bilmediği sadece Destici’nin ve ırkçıların görebildiği bir sır var. Türkiye’de benim gibi milyonlarca insan var. Bu bir zihniyet problemi. İmamoğlu’nu da Pontus’lukla suçladılar. Kılıçdaroğlu alevi kimliğiyle hedef tahtasına oturuldu. AKP genel başkanı Ermeni yurttaşlardan bahsederken söze “affedersiniz Ermeni” diye başlıyor. Zihnin arkasında şu var; Bu bize karşıysa Türk olamaz.

“AKP O KADAR ZOR DURUMDA Kİ HÜDA-PAR İLE İTTİFAKA GİRDİ"

AKP o kadar zor durumdaki HÜDA PAR gibi bir gram katkı yapacaksa yüzlerce kilo zarar verecek bir ittifaka girmek zorunda kalıyor. Bütün varlığı cumhuriyet, laiklik, kadın düşmanlığı temelli. HÜDA PAR ne demek? HÜDA PAR denince insanların aklına Hizbullah’ın katliamları, cumhuriyet düşmanlığı, kadın düşmanlığı gelir. Böyle bir partiden medet umuyorsunuz. Bu nasıl bir çürüme, bitiş sürecine girdiğinizi gösteriyor. Hani yan yana gelmiyordunuz bunlarla? İki vekillik için ilkelerinden vazgeçtiler.

“DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN İNSANLARIN ANISIYLA DALGA GEÇİYORLAR"

Hayatımda ilk defa Erdoğan’a katılıyorum. 20 yıl boyunca gerçekleştirilen bütün imar aflarının sorumlusu, emri vereni, uygulayanı hepsini yargılamak gerekir. Bu kadar iki yüzlülük olabilir mi? Sanki partiyi dün kurdular bunlar da yeni genç bir muhalefet partisi. Halkın aklıyla alay ediyorlar. Son depremde kaybettiğimiz 50 bin yurttaşımızın anısıyla dalga geçiyorlar. İnsanın boğazı düğümleniyor. Söyleyecek söz kalmıyor. Gerçekleştirdiğiniz imar affı nedeniyle annelerini babalarını evlatlarını kaybetti. İnsanlar evlatlarının arkasından hala ağlıyorlar. İnsanlar bunları unutur sanıyorlar. Asla böyle olacağını düşünmüyorum.

"OYUNU KURALINA GÖRE OYNADIK"