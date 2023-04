Erkan Baş'tan seçimde oy kullanmayı düşünmeyenlere çağrı: AKP düzenini yıkmak üzere sandığa çağırıyoruz

Yayınlanma: 27.04.2023 - 19:59

Güncelleme: 27.04.2023 - 19:59

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, seçimlerde oy kullanmayı düşünmeyen '7 milyon kişi'ye bugün sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoyla seslendi. Baş seçimlerde oy kullanmayanları sandığa çağırdı ve bir oyu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, bir oyu da TİP için istedi.

Baş, "Seçimlerde oy kullanmayı düşünmeyen 7 milyon arkadaşım. Biliyorum, bu düzenden bıktınız ama size birkaç sözüm var. Sadece iki dakika" notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

'AKP DÜZENİNİ YIKMAK ÜZERE SANDIĞA ÇAĞIRIYORUZ'

“Türkiye tarihi bir seçime gidiyor. Bu seçimde kullanacağınız iki oy ile Türkiye’yi aydınlık adil, umut dolu yarınlara, ikinci yüzyıla taşıyacaksınız. Bir oyu Kılıçdaroğlu’na, bir oyu güçlü bir Meclis için TİP’e vereceğiz. TİP olarak her zaman bize düşen sorumluluğun farkında olduk. Halkın tüm kazanımlarını, demokrasiyi, adaleti yok eden AKP’ye karşı halkımızdan aldığımız güçle Meclis’te, sokakta direndik. Halkın sesi olduk. 2023 Seçimleri öncesinde de bizlere düşen görevin bilinciyle bir çağrı yapmak istiyoruz. Seçimlerde oy vermeyen, veremeyen 7 milyon yurttaşı AKP düzenini yıkmak üzere sandığa çağırıyoruz.

'BU SEÇİM, SENİ YOK SAYAN DÜZENİ YIKMA FIRSATI YAKALADIĞIN SEÇİM'

Kardeşim, seni çok iyi anlıyoruz. Düzenden sıkıldın. Düzenden bıktın. Her şeyi talan eden, umudunu sömüren, seni hayalsiz, gerçeksiz bırakan tüm bu kokuşmuş düzenin dışında kalmak istiyorsun. Ama bugün, o gün değil. Çünkü bu seçim, o seçim. Bu seçim belki de ilk defa oy vereceğin o seçim. Bu seçim, oy vererek seni yok sayan düzeni yıkma fırsatı yakaladığın o seçim. Bu seçim, etrafındaki herkesin mutluluğu için bir şey yapacağın o seçim. Bu seçim, yarın gururla hatırlayacağın o seçim.

'O GÜN GELDİĞİNDE HER ŞEY OLABİLİR'

Sen, 7 milyon kişiden birisin. Türkiye’nin en büyük üçüncü partisisin. Sen istesen her şey farklı olur. Sen istesen her şey değişir. Bu tarihi fırsat senin elinde. O gün geldiğinde her şey olabilir. Hasta olabilirsin, bir işin çıkabilir. Talihsizlik sonucu sandığa gitmen çok zorlaşabilir. O gün talihe de başkaldırma, sandığa gitmek için her şeyi yapma günü.

'14 MAYIS'TA HEPİMİZ İÇİN UYAN'

Senden ricam o gün önüne çıkabilecek bütün engellere karşı lütfen hazırlıklı ol. Kendine dikkat et. Çıkabilecek aksiliklerin önünü almaya çalış ve hazır ol. 14 Mayıs sabahı kendin için, hepimiz için uyan, ayağa kalk ve o sarayı başlarına hep birlikte yıkalım. Sen varsan geleceğimiz var.”