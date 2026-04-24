Erkan Baş'tan maden işçilerine destek: 'Ben de açlık grevine katılacağım'

5 gündür açlık grevinde olan madenciler Kurtuluş Parkı’ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önüne yürümek istedi. Ancak madencilerin yürüyüşüne izin verilmedi.

Çevreleri yüzlerce çevik kuvvet polisi ve engellerle çevrildi. Madenciler durumu baretlerini yerlere vurarak protesto etti.

"TELEVİZYONDAN İZLEMEYECEĞİZ"

Polis müdahalesine tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm yurttaşlarımızı bu zorbalığa sessiz kalmamaya çağırıyorum" dedi.

Baş, şunları kaydetti:

"ZORBALIĞA YETER ARTIK!

Haklarını almak için günlerce yürüyüp Ankara’ya gelen, Bakanlık görüşmeye bile tenezzül etmeyince açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçilerinin bir kez daha polis şiddetine uğramasını televizyondan izlemeyeceğiz.

Dün Kurtuluş Parkı’ndaki direnişlerini ziyaret etmiştim. Bugün işçilere saldırı olduğu haberini alır almaz İstanbul’dan yola çıktım, Ankara’ya maden işçisi kardeşlerimin yanına gidiyorum. Dün onların yanındaydım, bugün ve gerekirse her gün onların yanında olacağım ve ben de açlık grevine katılacağım.

Tüm yurttaşlarımızı bu zorbalığa sessiz kalmamaya çağırıyorum."