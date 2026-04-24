Erkan Baş'tan maden işçilerine destek: 'Ben de açlık grevine katılacağım'

24.04.2026 12:25:00
Haber Merkezi
Ücret ve tazminat alacakları için Ankara’da eylem yapan Doruk Madencilik işçilerine polis müdahalesinde bulunuldu. Müdahaleye tepki gösteren TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Dün onların yanındaydım, bugün ve gerekirse her gün onların yanında olacağım ve ben de açlık grevine katılacağım" dedi.

5 gündür açlık grevinde olan madenciler Kurtuluş Parkı’ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önüne yürümek istedi. Ancak madencilerin yürüyüşüne izin verilmedi. 

Çevreleri yüzlerce çevik kuvvet polisi ve engellerle çevrildi. Madenciler durumu baretlerini yerlere vurarak protesto etti

"TELEVİZYONDAN İZLEMEYECEĞİZ"

Polis müdahalesine tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm yurttaşlarımızı bu zorbalığa sessiz kalmamaya çağırıyorum" dedi.

Baş, şunları kaydetti:

"ZORBALIĞA YETER ARTIK!

Haklarını almak için günlerce yürüyüp Ankara’ya gelen, Bakanlık görüşmeye bile tenezzül etmeyince açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçilerinin bir kez daha polis şiddetine uğramasını televizyondan izlemeyeceğiz.

Dün Kurtuluş Parkı’ndaki direnişlerini ziyaret etmiştim. Bugün işçilere saldırı olduğu haberini alır almaz İstanbul’dan yola çıktım, Ankara’ya maden işçisi kardeşlerimin yanına gidiyorum. Dün onların yanındaydım, bugün ve gerekirse her gün onların yanında olacağım ve ben de açlık grevine katılacağım.

Tüm yurttaşlarımızı bu zorbalığa sessiz kalmamaya çağırıyorum."

Doruk Madencilik işçilerinin eylemleri Ankara’da devam ediyor: Yağmur altında hak arayışı Ücretlerini ve tazminatlarını alamadıkları, ücretsiz izne çıkarıldıkları gerekçesiyle Ankara’ya yürüyen Doruk Madencilik işçileri yağmur altında açlık grevine ederken, siyasi partilerden destek ziyaretleri oldu.
Ankara'da açlık grevindeki madencilere polis müdahalesi: Fenalaşan işçiler hastaneye kaldırıldı Ücret ve tazminat alacakları için Ankara’da eylem yapan Doruk Madencilik işçileri, açlık grevlerinin 5'inci gününe girdi. Enerji Bakanlığına yürümek isteyen işçiler, bir kez daha polis engeliyle karşılaştı.
23 Nisan’da madenci çocukları direniş alanında… Baba oğul birlikte ağladı Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen madencilerin açlık grevi 4. gününde sürerken, 23 Nisan’da çocuklar bayram alanları yerine eylemdeki babalarının yanında yer aldı.