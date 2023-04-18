Erkan Baş'a 'Tito artığı' diyen Mustafa Destici özür diledi

Yayınlanma: 18.04.2023 - 13:50

Güncelleme: 18.04.2023 - 14:35

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TV100 canlı yayınına katıldı. Mustafa Destici, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş hakkında söylediği “Tito artığı” sözleri hakkında açıklama yaptı.

Erkan Baş’ın asıl hedef alınanın Yugoslavya göçmenleri olduğunu ve ırkçılık olarak nitelediği sözler hakkında konuşan Mustafa Destici, “Eğer ağzımdan da yanlış bir şey çıkmışsa onlardan özür dilerim, özür dilemekten hiç çekinmem” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK SIKINTI ÇEKMİŞLER”

Destici şunları söyledi:

“Dolayısıyla ben hiçbir Boşnak, Makedonyalı, Arnavut, Kosovalı, Karadağlı, Batı Trakyalı ya da Bulgaristan’daki Türkleri incitmek istemem. Onlar zaten ödemesi gereken bedeli ödemişler, canlarını vermişler, topraklarını vermemişler. Orada hâlâ Türklük ve İslam adına nöbet tutuyorlar. Biz burada kendi bağımsız devletimizin içinde hür bir şekilde yaşıyoruz, bayrağımızın altında, ama onlar büyük sıkıntı çekmişler, ağır bedeller ödemişler ve hâlâ o topraklarda aldıkları emaneti canları pahasına taşıyorlar.”