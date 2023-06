Türkiye Barolar Birliği’nden TBMM ve Yargıtay’a Can Atalay çağrısı

Yayınlanma: 11.06.2023 - 19:47

Güncelleme: 11.06.2023 - 19:47

Türkiye Barolar Birliği(TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, mazbatasını almasına rağmen serbest bırakılmayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Avukat Can Atalay’ın serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Can Atalay’ın kendisinin de üye olduğu Komisyon’un Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) ve Yargıtay’a yaptığı çağrıda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Atalay’ın dava dosyası temyiz aşamasında olmasına Atalay’ın hükümlü olduğu yönündeki sözlerinin yargıyı etkileme gayreti olarak değerlendirildi.

Çağrı metnini sosyal medya hesabından paylaşan Tuncay Koç, “Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Komisyonu olarak, üyemiz Can Atalay’ın serbest bırakılmamasına ilişkin açıklama yaptık. Anayasa’ya, mahkeme kararlarına aykırı bu tutum kabul edilemez. Can Atalay bir milletvekili olarak derhal serbest bırakılmalıdır” ifadelerini kullandu.

Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Komisyonu olarak, üyemiz Can Atalay'ın serbest bırakılmamasına ilişkin açıklama yaptık. Anayasa'ya, mahkeme kararlarına aykırı bu tutum kabul edilemez.

Can Atalay bir milletvekili olarak derhal serbest bırakılmalıdır.

MECLİS VE YARGITAY'A ÇAĞRI

“TBMM ve Yargıtay Başkanlığı’na açık çağrımızdır” başlıklı metinde şu şekilde:

“Anayasanın 56. Maddesinde yer alan “sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkı” ihlallerinin yoğun olarak yaşandığı ülkemizde, bu ihlallerin pek çoğunda, yoğun biçimde önleyici hukuki çabalar harcayan Hatay milletvekili Av. Can Atalay’ in hapiste tutulmasının hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi olarak birlikte çalıştığımız arkadaşımız Can Atalay’ in salıverilmemesi yönünde ima yoluyla neredeyse talimat içeren Adalet Bakanı beyanını da yargıyı etkileme gayreti olarak kabul ediyoruz.

Anayasanın 83. Maddesi, AIHS’ nin ek:1 nolu Protokolünün 3. Maddesi ile Anayasa Mahkemesinin önceki emsal kararlarına uygun olarak Av. Can Atalay’ in serbest bırakılması, yemin ederek yasama görevine başlayabilmesi için Yargıtay ve TBMM Başkanlıklarının üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz.