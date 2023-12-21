Erkan Baş’tan CHP’ye yerel seçim mesajı: ‘Sağcı aday’ şartı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:57

Güncelleme: 21.12.2023 - 12:35

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Baş, CHP’nin ‘sağcı’ adaylarla seçime gitmesi durumunda TİP’in kendi adaylarıyla seçimlere gireceğini dile getirdi.

TV100’deki köşe yazısında Erkan Baş’la görüşmesini aktaran Barış Yarkadaş “Eğer önümüze sağcı adaylar getirilir ve ‘Seçim sadece bu isimlerle kazanılır’ denirse ve bu bize dayatılırsa biz de o halde Türkiye’nin her yerinde kendi adaylarımızla seçime gireriz” dedi.

Görüşmenin ayrıntılarını Yarkadaş, şu şekilde aktardı:

“DEM Parti ile yerel seçimde ‘’ittifak yapması’’ beklenen TİP’in Genel Başkanı Erkan Baş, “İl başkanlarımız ile buluştuk, konuştuk, süreci değerlendirdik. Yerel seçimlerde Emek ve Özgürlük İttifakı ile birlikte hareket edebiliriz. Bu süreç yaklaşık 10 gün içinde tamamlanacak. Partimizin kurulları buna karar verecek’’ dedi.

Bu ayın 24’üne kadar TİP Belediye Başkan Aday Adaylarının başvurularını alacaklarını da ifade eden Baş’a “Birçok yerde aday çıkardığınız takdirde CHP yönetimi ve seçmeni sizi kaybettiren parti olarak eleştirebilir’’ dedim. TİP’li Baş, “Biz kaybettiren parti olmak istemiyoruz. Ancak bizden beklentisi olan partilerin de buna göre aynı sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor” cevabını verdi.

“Eğer önümüze sağcı adaylar getirilir ve ‘Seçim sadece bu isimlerle kazanılır’ denirse ve bu bize dayatılırsa biz de o halde Türkiye’nin her yerinde kendi adaylarımızla seçime gireriz.”

Erkan Baş’ın CHP’ye ve yeni Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik bu mesajı açık ve net…

Bakalım CHP bu mesajı nasıl okuyacak ve nasıl adımlar atacak…”